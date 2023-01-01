У Сербії під час новорічних святкувань затонув клуб на воді: там була сотня відвідувачів

У Белграді святкування Нового року в клубі на воді ледь не закінчився трагедією. Заклад після опівночі почав тонути.

Мова йде про клуб Freestyler у сербській столиці. У новорічну ніч там в основному були іноземці.

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Дивом вдалося уникнути жертв

Близько 00:30 за місцевим часом переповнений клуб почав тонути – у заклад просочувалася вода, що викликало паніку черед відвідувачів. Однак адміністрація клубу закликала відвідувачів повільно по одному покидати клуб. Таким чином вдалося повністю евакуювати усіх, хто перебував у закладі. Половина будівлі опинилася під водою.

Клуб на воді у Белграді затонув: дивіться відео

Побережжя огородила поліція – пліт, на якому був клуб, досі прив'язаний до стовпа на березі, тому є ризик, що при наближенні може бути ураження струмом і через замикання електропостачання може зникнути у всіх навколишніх будинках.

Більшість людей після інциденту поїхали додому, однак ті, хто приїхав здалеку й у паніці залишив свої речі в клубі, зокрема телефони, документи чи ключі від авто або квартири, залишилися чекати в надії, що їхні речі повернуть правоохоронці.

Феєрверки наробили лиха в Польщі та Нідерландах

У новорічну ніч у Польщі виникли приблизно 700 пожеж, спричинених феєрверками. 31 грудня пожежники здійснили 1 261 виїзд. Унаслідок цього загинули 26 людей, ще 118 зазнали поранень.

Вогнеборці 24 рази виїжджали на виклики у зв'язку з отруєнням чадним газом. Внаслідок отруєння постраждали 7 людей. На щастя, загиблих не було.

Водночас станом на 1 січня в Роттердамській офтальмологічній лікарні Нідерландів зареєстрували 20 пацієнтів із травмами очей, які виникли внаслідок запуску феєрверків. Більшість людей постраждали від декоративних феєрверків, які вони вважали безпечнішими. Однак один із постраждалих назавжди осліп на одне око, а ще шестеро мають незворотні травми.