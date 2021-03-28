У Сербії почали вакцинувати іноземців, утворилися величезні черги: фото

У сербську столицю Белград 27 березня приїхали тисячі людей з сусідніх країн. А все тому, що Сербія вирішила безкоштовно вакцинувати іноземців.

Наразі мовиться тільки про ці вихідні – суботу та неділю 27 й 28 березня. Тому у Белграді біля пунктів вакцинації утворилися величенькі черги.

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Сербія оголосила, що вакцинуватиме іноземців безкоштовно

Влада Сербії оголосила, що дозволяє безплатно отримати щеплення проти COVID-19 іноземним громадянам. Мовиться наразі тільки:

Про ці вихідні, 27 та 28 березня.

І про мешканців сусідніх із Сербією країн.

Щойно це стало відомо, тисячі людей поїхали до Белграда – цілими родинами. Здебільшого це громадяни Боснії та Герцоговини, Чорногорії й Північної Македонії.

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Чому Сербія вирішила провакцинувати сусідів

Ймовірно, у такий спосіб Сербія хоче убезпечити себе від поширення коронавірусу від сусідів. Наразі серби пускають до себе мешканців Албанії, Боснії й Герцеговини, Болгарії, Північної Македонії та Чорногорії без карантинів та ПЛР-тестів.

Однак критики президента Сербії Александара Вучича вбачають у цьому кроці влади спробу посилити вплив у регіоні.

Є й ще одна версія, хоч вона й нічим не підтверджена: мовляв, у привезеної до Сербії вакцини AstraZeneca (а саме нею щеплюють іноземців) спливає термін придатності.

До слова, Сербія серед усіх країн Балканського півострова кампанію з масової вакцинації проводить досить успішно. Як зазначає DW – китайської Sinopharm, російської "Супутник V", а також BioNTech / Pfizer та AstraZeneca.

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