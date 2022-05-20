Серед поранених 11-річна дівчинка: фото наслідків ракетного удару по Лозовій
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Внаслідок ракетного удару російськими окупантами по палацу культури у місті Лозова на Харківщині постраждали семеро цивільних, зокрема 11-річна дитина, отримали поранення.
Харківська прокуратура відкрила провадження
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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За даними слідства, 20 травня 2022 року близько 15 години російські військові завдали ракетного удару по міському палацу культури у м. Лозова. Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення 7 мирних мешканців, серед них 11-річна дівчинка,
– йдеться у повідомленні.
Пошкоджено будівлю міського палацу культури та близько 10 багатоповерхівок, що розташовані поруч.
Внаслідок удару будівлю майже зруйновано / Фото Харківська обласна прокуратура
Наслідки влучання ракети у будинок культури / Фото Харківська обласна прокуратура
Рятувальники швидко локалізували пожежу / Фото Харківська обласна прокуратура
Що відомо про стан потерпілих
У пресслужбі Харківської ОВА також додали, що постраждалі – дівчинка, 2 чоловіки та 4 жінки на момент ракетного удару перебували поряд із Палацом культури.
Їх усіх госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
Головне про удар по Лозовій
- Близько 15.00 у Харкові пролунав вибух, повідомляли, що ракета влучила в одну із будівель в центрі міста. Ще тоді було відомо, що внаслідок атаки є постраждалі, зокрема 11-річна дитина.
- Згодом у мережі очевидці поширили відео удару російських окупантів. На відео можна побачити потужність атаки та руйнівні наслідки.
- На удар по Лозовому відреагував президент Володимир Зеленський, він наголосив, що "окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб".
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