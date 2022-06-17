Серед поранених – 2 дітей, – Сєнкевич розповів подробиці про наслідки обстрілів Миколаєва
Джерело:Олександр Сєнкевич
Зранку 17 червня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені.
Так, внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинули двоє людей. Ще 20 отримали поранення. 16 поранених госпіталізували до лікарень, оскільки 4 від госпіталізації відмовились. Також відомо, що серед поранених – 2 дитини.
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Окупанти знову гатили по житлових будинках
У результаті ракетних ударів по Миколаєву пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, трансформаторну підстанцію, приміщення спортивного клубу та промисловий об'єкт.
У будинках пошкоджені покрівлі й балкони, повибивало вікна, повикручувало вхідні металеві двері. Є й квартири, де від ударної хвилі знесло міжкімнатні стіни.
Наразі на місцях працюють комунальні служби міста. Вони зачищають проїзди від скла, каміння та сміття, допомагають людям забити вікна і двері. Аварійні бригади "Миколаївгазу" та "Миколаївобленерго" відпрацьовують свої об‘єкти.
Людям надають необхідну допомогу та прихисток
У співпраці з волонтерами місцева влада організувала підвіз питної води та гарячого харчування. Людям, які потребують тимчасового розміщення через зруйноване окупантами житло, вже надали прихисток.
Додамо, що наразі у Миколаєві облаштовують прихисток для людей, які втратили свої домівки через повномасштабну війну. Там буде 10 житлових кімнат та необхідні приміщення загального користування (кухня, вбиральня, душова). Наразі у прихистку триває ремонт.
Попередні обстріли Миколаєва
- В ніч на 16 червня російські окупанти обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва. Вороги пошкодили 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах і перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. На місці працювали наші комунальники та представники адміністрації району. Вони видали людям плівку для вікон та зафіксували всі пошкодження.
- Попередній ракетний обстріл по Миколаєву стався 15 червня – росіяни також гатили по житловому кварталу. Поцілили у чотириповерховий житловий будинок, пошкодили 6 квартир. Внаслідок удару були постраждалі. Обійшлось без жертв.
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