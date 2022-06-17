Серед поранених – 2 дітей, – Сєнкевич розповів подробиці про наслідки обстрілів Миколаєва

Зранку 17 червня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

Так, внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинули двоє людей. Ще 20 отримали поранення. 16 поранених госпіталізували до лікарень, оскільки 4 від госпіталізації відмовились. Також відомо, що серед поранених – 2 дитини.

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Окупанти знову гатили по житлових будинках

У результаті ракетних ударів по Миколаєву пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, трансформаторну підстанцію, приміщення спортивного клубу та промисловий об'єкт.

У будинках пошкоджені покрівлі й балкони, повибивало вікна, повикручувало вхідні металеві двері. Є й квартири, де від ударної хвилі знесло міжкімнатні стіни.

Наразі на місцях працюють комунальні служби міста. Вони зачищають проїзди від скла, каміння та сміття, допомагають людям забити вікна і двері. Аварійні бригади "Миколаївгазу" та "Миколаївобленерго" відпрацьовують свої об‘єкти.

Людям надають необхідну допомогу та прихисток

У співпраці з волонтерами місцева влада організувала підвіз питної води та гарячого харчування. Людям, які потребують тимчасового розміщення через зруйноване окупантами житло, вже надали прихисток.

Додамо, що наразі у Миколаєві облаштовують прихисток для людей, які втратили свої домівки через повномасштабну війну. Там буде 10 житлових кімнат та необхідні приміщення загального користування (кухня, вбиральня, душова). Наразі у прихистку триває ремонт.

Попередні обстріли Миколаєва

В ніч на 16 червня російські окупанти обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва. Вороги пошкодили 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах і перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. На місці працювали наші комунальники та представники адміністрації району. Вони видали людям плівку для вікон та зафіксували всі пошкодження.

Попередній ракетний обстріл по Миколаєву стався 15 червня – росіяни також гатили по житловому кварталу. Поцілили у чотириповерховий житловий будинок, пошкодили 6 квартир. Внаслідок удару були постраждалі. Обійшлось без жертв.

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