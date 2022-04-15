Серед постраждалих – дитина: у поліції розповіли подробиці ворожих обстрілів на Донеччині

Впродовж вчорашньої доби, 14 квітня, російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині.

За даними Нацполіції, внаслідок обстрілів було вбито та поранено мирних жителів, серед них – дитина.

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Вчора ворог обстріляв 11 населених пунктів Донеччини – Маріуполь, Краматорськ, Бахмут, Вугледар, Авдіївку, Мар’їнку, Велику Новосілку, Зарічне, Привілля, Богородичне та Павлівку. Руйнувань зазнали цивільні об’єкти.

Повідомляється, що окупанти обстрілювали мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків та важкої артилерії.

Також в Нацполіції мешканцям нагадали, що виїжджати з області самостійно і неперевіреними маршрутами – небезпечно, адже ворог розстрілює цивільні авто або відбирає транспорт.

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