Росіяни пошкодили пологовий будинок у Харкові: постраждали породіллі та немовлята

У Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено пологовий будинок. Постраждали породіллі та немовлята.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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В якому стані постраждалі

Вранці 11 липня російські БпЛА вдарили по Харкову. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено пологовий будинок, де перебували породіллі та немовлята.

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 9 осіб, серед них – три жінки та їхні діти. Мовиться про трьох хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один – 8 липня.

У прокуратурі повідомили, що у матерів та немовлят діагностували гостру стресову реакцію.

Внаслідок російської атаки також було пошкоджено стоматологічну клініку, освітній заклад, нежитлову будівлю. У багатоквартирних будинках вибито вікна.

До слова, російські війська також завдали вранці 11 липня масованого удару БпЛА по Одесі. В місті пролунала серія вибухів.