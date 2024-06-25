Скільки серед повернених полонених оборонців "Азовсталі"

Ввечері, 25 червня, в Україну повернули 90 полонених. Відомо, що серед них також є й захисники "Азовсталі".

Так, наша держава змогла повернути аж 52 захисники "Азовсталі". Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Скільки захисників "Азовсталі" повернули

Чудовий день. Триває захід, в рамках якого додому вже повернулося 90 наших людей. Це військові зі ЗСУ, НГУ, ДПСУ. Серед них – 52 оборонці "Азовсталі", полонені з ЧАЕС,

– йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак також додав, що найближчим часом варто очікувати на продовження.

За його словами, це надзвичайно важливий обмін, адже ключовим завданням для нашої держави є повернення усіх наших захисників додому.

"Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Задача від Президента - повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу", – додав український посадовець.

Керівник Офісу президента також висловив вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння обміну наших бійців.

В Україну повернули 52 захисники "Азовсталі": дивіться відео

Нагадаємо, що під час попереднього обміну полоненими 31 травня 2024 року додому нарешті повернулися десятки українців, серед яких 10 захисників Маріуполя та одна жінка з бригади НГУ "Азов".

На жаль, серед них не було нікого з військових-азовців, які вийшли за наказом у полон понад 2 роки тому з "Азовсталі".