Серед російських полонених досвідчені вбивці і 18-річні хлопці: ніхто не знає, за що воює

За час війни в полон потрапляли різні росіяни – і професійні вбивці, і недосвідчені юні хлопчаки. Однак, ніхто з них не може відповісти, для чого їм ця війна.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Фінляндії розповів, що російські військові не розуміють для чого їм війна.

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Кого ми тільки не бачили серед полонених російських військових. І дуже досвідчених вбивць і дуже юних хлопчиків,

– зауважив глава держави.

Але ніхто з них не міг адекватно пояснити – для чого їм ця війна проти України. Для чого ці ракетні удари по мирним людям. Для чого жорстокість, яку світ побачив в Бучі та інших містах, звільнених українською армією.

Були ті, хто відмовлявся воювати

Також Президент розповів, що серед майже 2000 тисяч російських окупантів були ті, хто робив усе, щоб не воювати – вони втікали у Росію, або свідомо здавалися в полон. Були також ті, хто наносив собі тяжкі травми, щоб потрапити у лікарню і виїхати із зони бойових дій.

Але все ж таки це була меншість, зазначив Зеленський.

І є ті, хто продовжує воювати незрозуміло за що

Натомість більшість з російської армії продовжує воювати незрозуміло за що на українській землі.

Абсолютно безглуздо. І максимально жорстоко. Продовжує воювати так, що часто думаєш – чи це люди взагалі,

– риторично запитав Зеленський.

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