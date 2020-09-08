В Україні насправді існує середній клас, хоч лише кожен сотий українець вважає себе його представником. Що таке середній клас, скільки українців належить до нього та чому українці не вважають себе багатими?

До якого класу відносять себе українці

Понад дві третини українців у 2019 вважали себе бідними. Ще третина сказали, що не бідні, але й до середнього класу не відносяться. Представниками середнього класу вважають себе лише 1,1% опитаних. Водночас ніхто з-поміж опитаних українців не називає себе багатим. Такі дані представив Держстат.

Ми спробували розібратися у матеріалі 24 каналу чи справді в Україні немає середнього класу та яка ситуація за кордоном.

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Що таке середній клас

Представники середнього класу, крім таких необхідних витрат як їжа, оренда житло чи купівля одягу, можуть собі дозволити дорожчі покупки – техніку, автомобіль чи навіть нерухомість. При цьому вони мають змогу насолоджуватися соціальними аспектами життя, відвідуючи театри та концерти, навчаючись у приватних університетах тощо.

Середній клас – це проміжний клас між бідними та багатими, але й сам середній клас має різні шари. Ті, хто, лиш перетнули нижню межу, щоб вважатися середнім класом, можуть заробляти в рази менше, ніж ті, хто перебувають у верхньому шарі середнього класу.

У світі близько 3,7 мільярда людей належать до середнього класу, що становить 48% населення. Ще 2,5% – багатії, а решта – бідні або такі, що заробляють достатньо, але не вважаються середнім класом, пише Washington Post. Ознакою економічно розвиненого суспільства є наявність 50-60% середнього класу.

Чи існує середній клас в Україні

Насправді середній клас в Україні існує, хоч це поняття й відносне. Причина, чому за опитуванням Держстату в Україні таких всього 1,1% – в некомплексному підході, адже людей опитували до якого класу вони самі себе відносять.

У 2016 Центр Разумкова провів більш комплексне дослідження, у якому врахував:

стійке самовизначення;

самооцінка рівня матеріального становища (не нижче показника “в цілому на життя вистачає”);

рівень освіти (не нижче середньої спеціальної);

відчуття спільності інтересів з представниками середнього класу;

домінування у найближчому соціальному оточенні представників середнього класу.

Таким чином у 2016 в Україні було 14,2% представників середнього класу та ще 34,8% – периферія середнього класу, тобто трохи нижче. Це відчутно більше, ніж за результатами опитування Держстату і сумнівно, що за 3 роки в Україні повністю зник середній клас. Натомість до вищого класу віднесли 1,3% населення, а до нижчого – 30,7%. Найвища частка середнього класу на Заході, а найнижча – на Півдні. Детальніше дивіться у таблиці.

Світові стандарти середнього класу

Щоб вважатися середнім класом, ви повинні витрачати не менше 10 доларів в день. Відповідний стандарт запропонував Світовий банк. Проте кожна країна визначає свої норми, а багато країн не визначають й взагалі, як-от Україна.

На основі цього спробуємо зрозуміти чи є середній клас в Україні. Витрати в 10 доларів в день – це близько 8 300 гривень в місяць. Минулого року Інститут соціальних і демографічних досліджень представив опитування, згідно з яким лише 10% українців роблять заощадження. А середня зарплата в Україні у липні становила 11 804 гривні, що після оподаткування буде трохи більше 9 тисяч. Та насправді зарплати в українців можуть бути вищими, адже офіційна статистика не включає зарплати в конвертах, які все ще дуже поширені.

Тож за цими даними можна зробити восновок, що згідно з стандартами Світового банку в Україні таки є середній клас, хоч і неможливо визначити наскільки великий.

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За даними ООН, яка спирається на норму Світового банку, в Україні у 2013 році 66% належали до середнього класу, а опісля ця частка почала скорочуватися через війну, кризу та інші виклики, пише Громадське.

Американська мрія

США славиться своїм середнім класом, що стало стандартом для країни ще дуже давно, адже капіталізм в ідеалі призводить до збільшення частки середнього класу у суспільстві.



Середній клас по-американськи / Фото paha_l/123RF

За оцінкою Pew Research, американці вважаються середнім класом, якщо вони заробляють від двох третин до подвійного середнього доходу домогосподарств по країні (береться до уваги медіана, а не середнє значення). У 2018 це було від 48 500 до 145 500 доларів на рік.

Зауважте, що беруться до уваги не індивідуальні доходи, а доходи домогосподарств. Домогосподарство може складатися з однієї або кількох людей, які проживають разом. У цьому випадку враховували домогосподарство із 3 осіб.

Скільки американців належать до середнього класу

Близько половини дорослих американців (52%) жили в домогосподарствах із середнім рівнем доходу в 2018 році. Приблизно три із десяти (29%) були в домогосподарствах з нижчими доходами, а 19% – у домогосподарствах з високим рівнем доходу.​

Водночас як кількість американців, так і стандарти для середнього класу відрізняються по штатах. Найменше американців середнього класу у містечку у штаті Нью-Мексико – 39%, а найбільше в одному з міст штату Юта – 67%.

Цікаво, що в США враховують особливості регіонів та ціни у кожному штаті. До прикладу, американець з домогосподарства з доходом в 40 тисяч доларів у штаті Міссісіпі вважатиметься середнім класом, а у Каліфорнії – таким, що не дотягує до середнього класу.

У Європі представників середнього класу більше

У 2010 році у країнах Західної Європи був відносно високий показник частки середнього класу за даними Pew Research Center:

Норвегія та Данія – 80%;

Люксембург та Фінляндія – 75%;

Німеччина – 72%;

Італія – 67%;

Іспанія – 64%;

У кожної країни свої критерії. До прикладу німці, які заробляють чистими від 1 121 до 1 449 євро на місяць належать до нижчого середнього класу, тоді як ті, хто заробляє від 1 496 євро до 2 804 євро вважаються представниками середнього класу.

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