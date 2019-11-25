Чернівецьку ОДА очолив почесний консул Австрії Сергій Осачук: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Осачука новим очільником Чернівецької обласної державної адміністрації. Сергій Осачук є почесним консулом Австрії у Чернівцях.

Відповідний указ опублікований на сайті президента. 25 листопада перший заступник Офісу Президента Сергій Трофімов представив нового голову у будівлі держадміністрації. Призначення Осачука у жовтні на виїзному засіданні погодив Кабмін.

До слова: Дмитро Габінет став новим головою Хмельницької ОДА: що про нього відомо

Попередній очільник області Олександр Фищук був звільнений за власним бажанням президентом Петром Порошенком ще у листопаді 2018. Протягом року обов’язки голови ОДА виконував перший заступник Михайло Павлюк.

Біографія Сергія Осачука

Сергієві Осачуку 47 років. Він народився у Чернівцях, 1994 року закінчив історичний факультет Чернівецького університету. Протягом 1995-1996 рр. стажувався в університетах Відня та Мюнхена.

Він отримав ступінь кандидата історичних наук, був старшим науковим співробітником Центру буковинознавства при Чернівецькому університеті, науковим менеджером та перекладачем.

У 2010 році Сергій Осачук балотувався до Чернівецької міської ради від Української партії "Єдність", але не був обраним.

Інші призначення: Найєм став заступником гендиректора Укроборонпрому

З червня 2012 року Сергій Осачук працював радником міського голови з питань культурної політики та міжнародних відносин на громадських засадах. Його призначили тоді, коли після відсторонення Миколи Федорука, обов’язки мера виконував Віталій Михайлішин. Надалі він був радником чинного голови міста Олексія Каспрука.

2014 році Сергія Осачука призначили почесним консулом Австрії в Чернівцях.

Сергій Осачук є укладачем першого чернівецького фотоальбому "Чернівці. Ювілейний фотоальбом”, автором перекладу книги Арнольда Шварца "Ревю одного журналіста", співавтором книги "Чернівці. Антикварні нариси". Член ініціативної групи Міжнародного поетичного фестивалю "Meridian Czernowitz".

Важливе: Голову Чернівецької облради НАБУ підозрює у вимаганні 200 тисяч доларів хабаря

За даними порталу YouСontrol, Сергій Осачук є керівником двох установ: Чернівецької міської громадської організації "Рідне місто" та установи "Агенція регіонального розвитку чернівецької області". Партію "Рідне місто" пов’язують із олігархом Дмитром Фірташем.

Декларація

За декларацією за 2018 рік Сергій Осачук заробив 89 тисяч 500 гривень від заняття підприємницькою діяльністю. У спільній власності із дружиною у нього квартира площею 66 квадратних метрів у Чернівцях. Дружина володіє квартирою площею 111.5 квадратних метрів.

У декларації не вказано зареєстрованих на Осачука чи його дружину автомобілів.

Тим часом готівкою він зберігає 72 тисячі доларів, 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ще 20 тисяч євро має на рахунку в Ощадбанку.

Сергієві Осачуку належать дві земельні ділянки у Чернівцях площею 932 і 535 квадратних метрів.

Він є бенефіціарним власником цілої низки громадських організацій: "Карпатсько-Дунайське партнерство", "Літературний Целанівський центр", "Об'єднання випускників та друзів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича", "Буковинський Медіа-центр", "Рідне місто".

До слова: Зеленський призначив нового керівника СБУ Львівщини: що про нього відомо