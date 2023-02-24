Не вірив, що буде вторгнення з Криму, – Дейнеко про російське вторгнення і напрямки наступу

Українське керівництво знало, що Росія здійснить повномасштабний наступ. Держприкордонслужба доповіла президенту, що окупанти неодмінно наступатимуть з Білорусі.

Про це розповів очільник Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко. За його слова, прикордонники були впевнені щодо наступальних дій по Чорнобильській зоні, однак з Кримом прорахувалися.

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Чому не очікували наступу з Криму

Дейнеко розповів, що протягом тривалого часу відомство повністю контролювало окремих представників військово-політичного керівництва Росії.

Голова Держприкордонслужби розповідає, що за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення повністю евакуювали всю таємну документацію прикордонників з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси та Херсона.

Стосовно Кримського напрямку були сумніви, чи варто евакуйовувати документацію, розповідає Дейнеко. Каже, що до останнього не вірив, що може бути вторгнення саме з Криму.

З Донбасу по лінії зіткнення це було абсолютно зрозуміло. З території Білорусі вони могли піти не як російська армія, а з шевронами Білорусі, в білоруській формі. А іти з Криму – там є тільки росіяни, більше нікого. Тому я до останнього мав сумніви щодо заходу з Криму. На жаль, я помилявся,

– розповів очільник прикордонників.

Також він зауважив, що дата наступу постійно переносилась. За його словами, ворог вичікував, він був у готовності.

"Ми фіксували, що військовослужбовці російських військ, які перебували на території Білорусі "на навчаннях" так званих, почали телефонувати своїм рідним і фактично прощатися з ними ще з 12 лютого", – підкреслив Дейнеко.

Нагадаємо, що 24 Канал реконструював події в Україні протягом доби 24 лютого і згадав, як українська держава пережила перші години російської навали. Все, що відбувалось в найстрашніший день нашої історії, читайте за посиланням.