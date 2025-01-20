Перший заступник голови МОЗ: що відомо про Сергія Дуброва, на якого готували замах

СБУ затримала зловмисників, які готували замах на першого заступника очільника МОЗ. Сергій Дубров є професором і доктором медичних наук.

Затримані за підозрою у підготовці замаху на Дуброва, двоє мешканців Київської області розповіли, за що хотіли вбити посадовця. Вони кажуть, що прагнули помститися за смерть подруги, яка в жовтні 2024 року померла у медзакладі, де чергував Дубров, який є лікарем-анестезіологом, передає 24 Канал.

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Біографія Сергія Дуброва

Сергій Дубров народився у Гребінці на Полтавщині у 1978 році. Освіту він здобував у Національному медичному університеті імені Богомольця, Національному університеті охорони здоров'я України імені Шупика та Національній академії державного управління при Президентові України.

Дубров має кілька магістерських ступеней – за спеціальностями "анестезіологія та інтенсивна терапія" та "державне управління у сфері охорони здоров'я".

У 2013 році посадовець захистив докторську дисертацію, а у 2015 отримав звання професора.

3 2003 року по теперішній час Дубров працює як лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії (за сумісництвом).

У період з 2006 по 2023 роки працював на різних посадах у Національному медичному університету імені Богомольця.

Починаючи з 2020 року, він виконував обов'язки завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Дубров – відомий лікар-анестезіолог / Фото НМУ імені Богомольця

Працювати першим заступником міністра охорони здоров'я Сергій Дубров розпочав навесні 2023 року.

На офіційній сторінці навчального закладу зазначається, що Сергій Дубров є видатним лікарем-анестезіологом з багаторічним досвідом роботи в операційній.

Професор на практиці довів свій професіоналізм. Має чітке бачення розвитку медичної галузі та необхідні управлінські якості,

– вказують в університеті.

Сергій Дубров – автор понад 200 наукових праць, в тому числі 4 підручників, 2 монографій, 9 патентів, має 9 публікацій у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Scince.

Він проходив фахові стажування у Франції, Японії, США, Нідерландах, а також неодноразово виступав на наукових форумах в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах.

Також перший заступник міністра має безліч відзнак. Зокрема, він був нагороджений Орденом Святителя Луки – Архієпископа Кримського, Подякою за надання медичної допомоги постраждалим під час Революції Гідності, Орденом "За спасіння життя" та Орденом "За Заслуги ІІІ ступеня".