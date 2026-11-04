Котедж за сотні тисяч доларів: у чиєму маєтку НАБУ затримало Сергія Дуку

Співробітники НАБУ затримали в селі Рославичі посадовця Департаменту захисту національної державності Сергія Дуку. Маєток вартістю сотні тисяч доларів належить родині ділового партнера брата його дружини.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", обшуки та подальше затримання посадовця відбулися в котеджному містечку Рославичі на вулиці Георгіївській.

Зв'язки власниці з родиною затриманого

Будинок офіційно не належить посадовцю, а з квітня 2021 року записаний на уродженку Нової Каховки Олесю Старостіну.

На території цього закритого комплексу розташовані басейн, фітнес-зона, тенісний корт, мінімаркет, майданчики для дітей і поля для мініфутболу й баскетболу. Вартість котеджів у цій локації наразі становить від 190 тисяч до 342 тисяч доларів.

Чоловік власниці маєтку Дмитро Старостін є бізнес-партнером Аліка Мустафаєва в одеській компанії "Едельвейс-Юа", що займається вирощуванням ягід і горіхів. Мустафаєв водночас доводиться рідним братом дружині Сергія Дуки Інессі Дуці.

Додатковим підтвердженням зв'язку між родинами є записи в телефонних книгах, де номер власниці котеджу збережений як "Олеся Инессы". Самі Олеся та Дмитро Старостіни відмовилися спілкуватися з журналістами й кинули слухавки після запитань.

Поїздки до Криму та російський паспорт

Алік Мустафаєв фігурує у злитих базах даних Росії. За цією інформацією, вже після початку повномасштабного вторгнення він відвідував місто Армянськ в окупованому Криму та купував сім-карту російського оператора.

Також витоки свідчать про можливе отримання ним російського паспорта у 2009 році, хоча офіційно підтвердити ці відомості наразі не вдалося. Журналістам не вдалося вийти з Мустафаєвим на зв'язок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільник СБУ Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців спецслужби, які фігурують у розслідуванні НАБУ. Він заявив про готовність сприяти слідству та закликав підозрюваного на прізвисько "Мексиканець" здатися правоохоронцям.