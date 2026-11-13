"Я можу це довести": Дука після виходу з-під варти звинуватив НАБУ у зливі матеріалів

Генерал-майор СБУ Сергій Дука 13 листопада вийшов із СІЗО після внесення застави за нього у розмірі 65 мільйонів гривень. Фігурант справи "Карфаген" відкинув усі обвинувачення та заявив, що має докази витоку документів з антикорупційного бюро.

Після звільнення з-під варти посадовець поспілкувався з журналістами щодо обставин антикорупційного розслідування, передають "Новини.Live".

Заяви Дуки щодо НАБУ та САП

Я не вчиняв злочинів, у яких мене звинувачують,

– заявив Дука.

За словами генерал-майора, під час першого етапу операції "Карфаген" детективи НАБУ вилучили з кабінету першого заступника генпрокурора Марії Вдовиченко документи щодо співробітників антикорупційних органів та осіб, наближених до їхнього керівництва.

Дука стверджує, що надалі ці матеріали були злиті. Окремо він наголосив, що може це довести.

Крім того, посадовець заявив, що раніше отримував вказівку від вищого політичного керівництва держави не реалізовувати зібрані матеріали щодо співробітників НАБУ.

Ризики для переговорів та заклик до Верховної Ради

Дука також висловився про зовнішньополітичні наслідки активності антикорупціонерів. Мовляв, дії таких органів під час важливих мирних перемовин можуть послаблювати переговорні позиції України та створювати ризики для її територіальної цілісності й суверенітету.

У зв'язку з цим він закликав народних депутатів створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ та САП. Дука запевнив, що готовий надати всі свідчення.

Нагадаємо, першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку затримали 4 листопада в межах операції НАБУ під назвою "Карфаген". За версією слідства, учасники злочинного угруповання за грошову винагороду правоохоронцям забезпечували прикриття нелегальних кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Згодом у Службі безпеки України повідомили, що на тлі операції антикорупційних органів розпочали внутрішню перевірку та звільнили двох посадовців-фігурантів.