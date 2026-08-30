Волинь втратила двох Героїв: на фронті загинули Сергій Фарина та Валентин Колочун

У Камінь-Каширській та Ковельській громадах повідомили про загибель двох захисників України – Сергія Фарини та Валентина Колочуна. Один із воїнів понад два роки вважався зниклим безвісти, інший помер у лікарні від тяжких поранень.

Про це повідомили у місцевих громадах.

Що відомо про захисників, які загинули захищаючи Україну?

У Камінь-Каширській громаді підтвердили загибель 34-річного Сергія Фарини із села Волиця, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Воїн загинув 22 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Захисник поліг у бою поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Про дату, час і місце прощання із Сергієм Фариною у громаді повідомлять додатково.

Він віддав найдорожче – своє життя – за Україну, за її свободу, за наше право жити на своїй землі,

– написали в громаді.



На Волині попрощаються із Сергієм Фариною / Фото з фейсбук-сторінки Камінь-Каширської громади

Також стало відомо про смерть 46-річного молодшого сержанта Валентина Колочуна. 25 серпня 2026 року його серце зупинилося у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Валентин Колочун отримав численні поранення під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України. Він служив стрільцем штурмового спеціалізованого батальйону.

Прощання із захисником відбудеться 30 серпня в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок богослужіння – об 11:00. Поховають Валентина Колочуна на Алеї Героїв міського кладовища.



На війні загинув Валентин Колочун / Фото Ковельської громади

Кого Україна втратила на війні?

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