Рятував доньку з вогню: керівник медбатальйону Сергій Гарбарчук загинув, приїхавши з фронту

20 грудня 2022, 11:54
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Керівник підрозділу медичного батальйону Сергій Гарбарчук загинув, намагаючись врятувати доньку під час пожежі. На жаль, чоловік більше не вийшов з палаючого будинку.

Пожежа спалахнула у двоповерховому домі родини в селі Озадівка Бердичівського району на Житомирщині, пише 24 канал. За даними рятувальників, причина пожежі – буржуйка, яка стояла в будинку. 

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Військовий загинув, повернувшись додому на Житомирщину

...(18 грудня – 24 канал) пішов у засвіти наш побратим Сергій "Маестро". Один з тих, хто створював ПДМШ вісім років тому. Він от-от мав повернутись до нас на фронт, але доля вирішила по-іншому… 
написали побратими загиблого військового.  

Місцеве видання "РІО Бердичів" повідомило, що пожежа в будинку спалахнула о 4 годині ранку 18 грудня. Загоряння виникло через буржуйку, яку Сергій поставив напередодні та вивів її в камін. 

Попередньо відомо, що сім'я, яка спала на другому поверсі, прокинулась від сильного диму. 

Співробітники ДСНС розповіли, що:

  • жінка з сином встигла залишити задимлену будівлю, стрибнувши з балкона на автівку;
  • чоловік кинувся шукати доньку, яку серед диму не змогли знайти;
  • загиблих батька та доньку рятувальники знайшли в різних місцях будинку.

У пожежі на Житомирщині загинули батько з донькою

 

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним, близьким сім'ї та побратимам Сергія. 

Останнє інтерв'ю Сергія Гарбарчука: дивіться відео ПДМШ

Що відомо про Сергія Гарбарчука

  • Сергій Гарбарчук до 2014 року був успішним підприємцем та мав хобі – пілотування маленьких літаків.
  • З 2014 року він почав волонтерити та став учасником Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.
  • У останньому інтерв'ю режисерці та документалістці Ларисі Артюгіній, військовий розповідав: "Я літаю, я приватний пілот, і так уже сталося, що це асоціюється у нас із фільмом "У бій ідуть одні старі". Саме тому чоловіку дали позивний "Маестро", як і у персонажа радянського кіно.
  • У розмові Сергій розповідав, що бойове хрещення пройшов у Дебальцевому. Останній час працював у деокупованому Лимані на Донеччині.
  • Побратими написали, що Сергій Гарбарчук планував повернутись на фронт, проте вже не зміг. У рідному шпиталі написали: "Ти так любив небо... Лети, лети високо, вільний пташе! І до зустрічі на небесах!". 

Автор: Діана Квасневська