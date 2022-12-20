Рятував доньку з вогню: керівник медбатальйону Сергій Гарбарчук загинув, приїхавши з фронту

Керівник підрозділу медичного батальйону Сергій Гарбарчук загинув, намагаючись врятувати доньку під час пожежі. На жаль, чоловік більше не вийшов з палаючого будинку.

Пожежа спалахнула у двоповерховому домі родини в селі Озадівка Бердичівського району на Житомирщині, пише 24 канал. За даними рятувальників, причина пожежі – буржуйка, яка стояла в будинку.

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Військовий загинув, повернувшись додому на Житомирщину

...(18 грудня – 24 канал) пішов у засвіти наш побратим Сергій "Маестро". Один з тих, хто створював ПДМШ вісім років тому. Він от-от мав повернутись до нас на фронт, але доля вирішила по-іншому…

– написали побратими загиблого військового.

Місцеве видання "РІО Бердичів" повідомило, що пожежа в будинку спалахнула о 4 годині ранку 18 грудня. Загоряння виникло через буржуйку, яку Сергій поставив напередодні та вивів її в камін.

Попередньо відомо, що сім'я, яка спала на другому поверсі, прокинулась від сильного диму.

Співробітники ДСНС розповіли, що:

жінка з сином встигла залишити задимлену будівлю, стрибнувши з балкона на автівку;

чоловік кинувся шукати доньку, яку серед диму не змогли знайти;

загиблих батька та доньку рятувальники знайшли в різних місцях будинку.

У пожежі на Житомирщині загинули батько з донькою

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним, близьким сім'ї та побратимам Сергія.

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