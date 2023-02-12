Окупанти намагались наступати на Луганщині, але зазнали поразки: Гайдай назвав напрямок

Росіяни не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Зокрема, на Луганщині ситуація складна, але Сили оборони її конролюють.

Про це в ефірі телеканалу "Апостроф TV" повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він розповів, що кілька днів поспіль окупанти намагалися наступати на Кремінському напрямку.

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Наступ росіян провалився

Гайдай зазначив, що окупанти багато разів атакували позиції Сил оборони в районі Кремінної та Білогорівки. Однак наші захисники відповіли розгромом ворога.

Зокрема, вчора окупанти оговтувалися від ударів ЗСУ. Для "перепочинку" загарбники відійшли зі своїх позицій. Вони готуються поповнювати свої підрозділи.

Нагадаємо, що, окрім ЗСУ, на Луганщині плідно працюють і партизани. Нещодавно вони знищили устаткування автоматизованого управління залізницею. Розподільча шафа на залізничній колії палало довго і яскраво.

До слова, вона на тиждень вивела з ладу можливість перекидання особового складу чи боєкомплекту залізницею. Росіяни знову перейшли на фури, що, в принципі, дає певну затримку у перекиданні техніки.

Актуальні втрати ворога станом на 12 лютого

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили 137 780 своїх солдатів. Тільки за минулу добу вороги втратили 900 одиниць особового складу. Проте Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані.

Втрати ворога у техніці: