Буде катастрофа, – Гайдай про зиму на Луганщині

Окупанти знищили інфраструктуру в Луганській області, через що в регіоні очікують катастрофу під час опалювального сезону. На захоплених територіях росіяни нічого не роблять для того, щоб люди могли нормально перезимувати.

Щоб відновити комунікації потрібно пів року

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, коментуючи опалювальний сезон в регіоні, заявив, що ситуація катастрофічна.

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Він заявив, що фізично й технічно можна підвести газ до великих міст Луганської області. Та попри обіцянки окупаційної влади тепла й газу в домівках не буде через те, що всередині міст розбита інфраструктура.

Сергій Гайдай заявив, що її не можна відновити. За його словами, щоб налагодити комунікації, потрібно щоденно працювати пів року та вкласти багато грошей.

Вони (росіяни – 24 канал) навіть зараз нічого не роблять у цьому напрямку. Тому в містах вони нічого не зроблять,

– заявив очільник Луганської ОВА.

Україна проводить евакуацію з Донеччини

У Донецькій області 28 липня оголосили про масштабну евакуацію. Ірина Верещук, яка очолила штаб з евакуації жителів Донеччини, закликала донеччан евакуюватися, оскільки існує ризик восени та взимку залишитися без їжі, ліків та тепла.

Варто зазначити, що Кабінет міністрів України оголосив про обов'язкову евакуацію з Донецької області. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

З Донеччини планують евакуювати близько 200 тисяч людей. З них 50 тисяч – це діти.

Сергій Гайдай розповів, що з Луганської області вже не проводиться евакуація. Натомість з Луганщини люди можуть виїхати в Донецьку область й евакуюватися вже звідти.

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