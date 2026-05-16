Лікарі боролися до останнього: помер працівник "Нафтогазу, поранений під час удару по Полтавщині

У лікарні помер 59-річний Сергій Клименко – машиніст холодильних установок, який зазнав тяжких поранень під час російської атаки на Полтавщину в ніч проти 5 травня. Тоді окупанти цілеспрямовано вдарили по рятувальниках ДСНС та працівниках енергетичної інфраструктури.

Після смерті Клименка кількість загиблих працівників Нафтогазу внаслідок тієї атаки зросла до чотирьох. Про це повідомляє "Нафтогаз".

Що відомо про смерть машиніста?

59-річний Сергій Клименко працював машиністом холодильних установок у Нафтогазі. У ніч з 4 на 5 травня він отримав важкі поранення внаслідок російської атаки на Полтавщині.

Після удару чоловіка госпіталізували у важкому стані. Медики тривалий час боролися за його життя, проводили численні операції та намагалися стабілізувати його стан. Однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Після смерті Сергія Клименка кількість загиблих працівників "Нафтогазу" через ту атаку зросла до чотирьох. Тієї ж ночі загинули працівники компанії Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб. У Нафтогазі повідомили, що наразі ще семеро працівників компанії залишаються у лікарнях після російського удару. Частина з них перебуває у тяжкому стані та продовжує лікування.

Російська атака у ніч на 5 травня була спрямована не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по людях, які працювали на місці та ліквідовували наслідки обстрілу. Під удар тоді потрапили рятувальники ДСНС і працівники "Нафтогазу".

Там наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже 324 працівників компанії. Ще сотні людей за цей час отримали поранення внаслідок російських атак.

Рідним, близьким і колегам Сергія Клименка висловили щирі співчуття. У "Нафтогазі" зазначили, що пам’ять про загиблих працівників компанії назавжди залишиться у серцях колективу.

Що відомо про удар по Полтавщині?

Російські війська у ніч на 5 травня завдали подвійного удару по Полтавщині, атакувавши одне й те саме місце з інтервалом приблизно у 40 хвилин. Спочатку окупанти вдарили дронами по одному з підприємств області, а згодом, коли на місце прибули рятувальники та екстрені служби, завдали повторного удару ракетою.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, така тактика давно стала типовою для Росії та спрямована на те, щоб завдати максимальної шкоди людям, які ліквідовують наслідки атак.

Він зазначив, що перебував у Полтаві в ніч атаки та чув обидва вибухи. Перший удар стався близько 3:00, а другий прогримів приблизно через 40 хвилин. Внаслідок атаки на Полтавщині загинули щонайменше четверо людей, ще близько 40 осіб отримали поранення.

Частина постраждалих перебуває у важкому стані в лікарнях. Серед жертв атаки були також рятувальники та працівники критичної інфраструктури, які прибули ліквідовувати наслідки першого удару.

За словами експерта, подвійні удари є елементом тактики терору мирного населення. Окупанти намагаються посіяти страх серед українців та зламати солідарність суспільства. Водночас він наголосив, що подібні атаки мають протилежний ефект. Після кожного удару українці навпаки ще більше гуртуються та допомагають одне одному.

Тієї ж ночі російські війська також атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Київську області. Крім того, окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі у Харківській області, де був знищений вагон, однак пасажирів встигли евакуювати.