Криворучко, якого Зеленський називав зрадником, стверджує, що досі працює в СБУ
Джерело:Громадське
Ексочільник СБУ в Херсонській області Сергій Криворучко розповів журналістам, що він досі перебуває на службі у відомстві. Раніше його особисто назвав зрадником Володимир Зеленський.
Ба більше, Криворучка навіть позбавили генеральського звання весною 2022 року. Однак щодо нього не ведеться жодне кримінальне провадження.
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Криворучко все ще є вписаний у СБУ
Колишній начальник СБУ в Херсонській області розповів журналістам, що його служба у відомстві після критики Зеленського не припинялася. Крім цього, ніхто не відкривав щодо нього ніякі провадження.
Відносно мене немає, нічого немає, бо я ж знаю: немає підстав. На сьогодні моя посада – я перебуваю у розпорядженні голови Служби безпеки,
– сказав він.
Криворучко також зазначив, що він нібито лишається на службі де-факто. Ба більше, він наголосив, що "закріплений за головою СБУ й підпорядковується йому".
Водночас речниця голови СБУ Альона Семикіна у коментарі журналістам підтвердила, що Криворучка не звільнили з відомства після позбавлення поста голови. Проте слова Криворучка щодо "приналежності до голови СБУ Малюка" вона назвала неправдивими.
"Він не є чинним співробітником, попри те, що фактично вписаний досі в СБУ. Він не є людиною, прикріпленою до Малюка", – наголосила речниця.
Семикіна також зауважила, що, ймовірно, заява Криворучка є "неправильною інтерпретацією". Зокрема, вона наголосила, що він "є в розпорядженні" Служби безпеки.
Що відомо про скандал з Криворучком
- Президент України Володимир Зеленський у квітні 2022 року у своєму вечірньому зверненні зазначив, що він позбавив Сергія Криворучка генеральського звання. Це сталося через те, що ексочільник СБУ в Херсонській області "порушив військову присягу, дану на вірність українському народу".
- Зеленський наголосив, що "випадковим генералам з нами не по дорозі". Звання генерала також позбавили й ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ – Андрія Наумова.
- Зрештою журналісти видання Politico писали, що Криворучко нібито наказав співробітникам СБУ в Херсонській області залишити Херсон перед окупацією попри наказ Зеленського. Ці дані автори матеріалу отримали від власних джерел.