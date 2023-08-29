Криворучко, якого Зеленський називав зрадником, стверджує, що досі працює в СБУ

Ексочільник СБУ в Херсонській області Сергій Криворучко розповів журналістам, що він досі перебуває на службі у відомстві. Раніше його особисто назвав зрадником Володимир Зеленський.

Ба більше, Криворучка навіть позбавили генеральського звання весною 2022 року. Однак щодо нього не ведеться жодне кримінальне провадження.

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Криворучко все ще є вписаний у СБУ

Колишній начальник СБУ в Херсонській області розповів журналістам, що його служба у відомстві після критики Зеленського не припинялася. Крім цього, ніхто не відкривав щодо нього ніякі провадження.

Відносно мене немає, нічого немає, бо я ж знаю: немає підстав. На сьогодні моя посада – я перебуваю у розпорядженні голови Служби безпеки,

– сказав він.

Криворучко також зазначив, що він нібито лишається на службі де-факто. Ба більше, він наголосив, що "закріплений за головою СБУ й підпорядковується йому".

Водночас речниця голови СБУ Альона Семикіна у коментарі журналістам підтвердила, що Криворучка не звільнили з відомства після позбавлення поста голови. Проте слова Криворучка щодо "приналежності до голови СБУ Малюка" вона назвала неправдивими.

"Він не є чинним співробітником, попри те, що фактично вписаний досі в СБУ. Він не є людиною, прикріпленою до Малюка", – наголосила речниця.

Семикіна також зауважила, що, ймовірно, заява Криворучка є "неправильною інтерпретацією". Зокрема, вона наголосила, що він "є в розпорядженні" Служби безпеки.

Що відомо про скандал з Криворучком