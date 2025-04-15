У Раді склав присягу новий народний депутат від "Слуги народу": що відомо про Сергія Мельника

У вівторок, 15 квітня, новий депутат від партії "Слуга нороду" Сергій Мельник склав присягу у Верховній Раді. Він який балотувався до Парламенту під 149-м номером за списком партії. Відомо, що Сергій Мельник – ветеран російсько-української війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Залізняка та речницю партії Юлію Палійчук.

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Що відомо про нового депутата Сергія Мельника

Замість скандальної народної депутатки Ірини Кормишкіної депутатом від "Слуги народу" офіційно став 62-річний Сергій Мельник. Новий народний депутат був обраний Центральною виборчою комісією, адже був наступним за черговістю кандидатом після Інни Свириби, яка відмовилася від мандату.

Сергій Мельник – бойовий офіцер та ветеран російсько-української війни. Наразі він є військовослужбовцем запасу. Новий депутат має вищу юридичну освіту, адже навчався в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Сергій Мельник обіймав різні командні посади в Збройних Силах України. На службу він прийшов після закінчення Одеського вищого артилерійського командного училища. У цивільному житті Мельник займався підприємницькою діяльністю та працював в правоохоронних органах і в місцевому самоврядуванні.

У команді партії Сергій Мельник з перших днів роботи став помічником та координатором у регіонах.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій Мельнік повернувся на військову службу та приєднався до лав 115 окремої механізованої бригади ЗСУ, з якою безпосередньо брав участь у боях.

Мельник склав присягу в Верховній Раді, тож тепер офіційно вважається народним депутатом.

Нагадаємо, нещодавно голова Парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що кількість депутатів в Україні може зменшитися з 450 до 300 осіб, оскільки скорочується кількість населення.