У Раді склав присягу новий народний депутат від "Слуги народу": що відомо про Сергія Мельника
- Сергій Мельник, ветеран російсько-української війни, склав присягу як новий депутат від "Слуги народу" у Верховній Раді, замінивши Ірину Кормишкіну.
- Мельник має вищу юридичну освіту, обіймав командні посади в ЗСУ, займався підприємництвом, працював у правоохоронних органах і місцевому самоврядуванні.
У вівторок, 15 квітня, новий депутат від партії "Слуга нороду" Сергій Мельник склав присягу у Верховній Раді. Він який балотувався до Парламенту під 149-м номером за списком партії. Відомо, що Сергій Мельник – ветеран російсько-української війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Залізняка та речницю партії Юлію Палійчук.
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Що відомо про нового депутата Сергія Мельника
Замість скандальної народної депутатки Ірини Кормишкіної депутатом від "Слуги народу" офіційно став 62-річний Сергій Мельник. Новий народний депутат був обраний Центральною виборчою комісією, адже був наступним за черговістю кандидатом після Інни Свириби, яка відмовилася від мандату.
Сергій Мельник – бойовий офіцер та ветеран російсько-української війни. Наразі він є військовослужбовцем запасу. Новий депутат має вищу юридичну освіту, адже навчався в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
Сергій Мельник обіймав різні командні посади в Збройних Силах України. На службу він прийшов після закінчення Одеського вищого артилерійського командного училища. У цивільному житті Мельник займався підприємницькою діяльністю та працював в правоохоронних органах і в місцевому самоврядуванні.
У команді партії Сергій Мельник з перших днів роботи став помічником та координатором у регіонах.
На початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій Мельнік повернувся на військову службу та приєднався до лав 115 окремої механізованої бригади ЗСУ, з якою безпосередньо брав участь у боях.
Мельник склав присягу в Верховній Раді, тож тепер офіційно вважається народним депутатом.
Нагадаємо, нещодавно голова Парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що кількість депутатів в Україні може зменшитися з 450 до 300 осіб, оскільки скорочується кількість населення.