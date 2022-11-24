Кияни просять назвати вулицю на честь краєзнавця Сергія Миронова, який загинув під Бахмутом

Під Бахмутом загинув доброволець Сергій Миронов. Кияни створили петицію з проханням назвати одну зі столичних вулиць на його честь.

Петицію на сайті Київради 21 листопада зареєстрував Сергій Слабінський. Він наголосив, що Миронов заслуговує на те, щоб вулицю назвали на його честь.

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Сергій Миронов – автор блогу " Зникаючий Київ ", реставратор історичних дверей міста. 25 лютого пішов добровольцем захищати Київ у складі 243 батальйону 241 бригади територіальної оборони. Він провів у бою 7 місяців та загинув під Бахмутом в листопаді 2022 року

Прощання з Сергієм відбулось 23 листопада 2022 року у великій залі Михайлівського собору. Героя поховали о 13:00 на Байковому цвинтарі.

Кияни хочуть перейменувати вулицю на честь Сергій Миронова

Автор петиції не називав конкретної вулиці, яку варто було б переназвати ім’ям краєзнавця, проте він переконаний, що це необхідно зробити.

Текст петиції:

Сергій Миронов – один з видатних, закоханих в Київ краєзнавців та патріотів. Популярний блогер, який розповідав нам про історію Києва та нашу історичну спадщину, талановитий письменник, автор багатьох книг. Людина, яка з душею і неймовірною самовіддачею організувала і фінансувала реставрацію і відновлення первісного вигляду вхідний дверей старовинних будівель в історичному центрі нашого міста,

– написав Сергій Слабінський у петиції.

Кияни, які читали дописи Сергія Миронова, підтримують ідею перейменувати на його честь одну зі столичних вулиць. Вони кажуть, що так, як Сергій любив Київ, його не любив майже ніхто.

Скільки потрібно голосів для розгляду петиції

Станом на обід 24 листопада за перейменування вулиці ім’ям Сергія Миронова проголосували близько 2 тисяч киян. Для того, щоб звернення розглянула Київрада, потрібно зібрати щонайменше 6 тисяч підписів. Петицію можна підписати впродовж наступних 58 днів.