Не дочекався народження донечки: на війні загинув воїн 66-ї ОМБр Сергій Моряк

Війна продовжує забирати в України її найкращих синів та доньок. Цього разу під час виконання бойового завдання загинув військовий Сергій Моряк.

Український оборонець вже у вересні мав стати батьком донечки. Про втрату на своїй сторінці у фейсбук сповістив друг Сергія.

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Загибель Сергія Моряка

Вчора (30 серпня – 24 Канал) під час виконання чергового бойового завдання загинув Сергій (Моряк) Лукʼянов – справжній Герой, який від початку війни і до останнього обороняв нашу державу і усіх нас з вами. Чудова Людина, мій Колега, Товариш і майбутній Батько,

– написав приятель.

Колишній житель села Вишняки, що на Полтавщині від початку повномасштабного російського вторгнення був у територіальній обороні, а потім пішов до лав ЗСУ, був у розвідці. Згодом воював у складі батальйону безпілотних систем "МАРА" 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

Сергій Моряк загинув на війні / фото з соцмереж

Також Сергій Моряк займався благодійністю і поєднав своє життя з волонтеркою, яка скоро народить йому дитину.

Щирі слова вдячності й шани родині загиблого воїна, його близьким та друзям, бо для кожного з них він був своїм другом чи чоловіком, сусідом чи просто колегою. А Україна втратила ще одного свого сина і Героя. Вічна пам’ять і слава. І дякуємо за життя, що віддане в ім'я перемоги... Нехай у твого маляти, що згодом побачить світ, буде надійний Янгол-охоронець у твоїй особі. Спочивай із миром,

– зазначили у волонтерському русі "Незламні".