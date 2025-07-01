Сергій Плохій подякував команді за спільну роботу у непрості роки, що припали на період російсько-української війни, та відзначив важливість поширення знань про Україну у світі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис науковця у соцмережах установи.

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"Для мене було честю та привілеєм" – Плохій про свою каденцію

Сергій Плохій підкреслив, що період його роботи збігся з ключовими історичними подіями для України, зокрема війною, і вимагав активного просування правди про українську історію та сучасність у світових академічних колах.

Для мене було честю та привілеєм очолювати Інститут протягом останніх дванадцяти років. Це були роки тривог і викликів війни, але й можливостей для просування хороших знань про Україну,

– зазначив історик.

Наступником Сергія Плохія стане професор Террі Мартін, який спеціалізується на російських студіях. Мартін відомий дослідженнями радянської політики та національної політики в СРСР. Очікується, що він продовжить курс Інституту на посилення українських студій у Гарварді.

Професійний шлях Плохія в Гарварді

Сергій Плохій очолив кафедру української історії імені Грушевського у Гарвардському університеті ще 2007 року. З 2013 року він очолював також Український науковий інститут. За цей час він брав участь у масштабних наукових проєктах, зокрема у перекладі "Історії України-Руси" Михайла Грушевського англійською мовою.

Також він став співавтором першого підручника про українські церкви, писав численні праці, присвячені релігійному, культурному історичному та походженню східних слов'ян, а його книга "Російсько-українська війна: повернення історії" увійшла до списку найкращих за версією The Telegraph. Нещодавно Плохій отримав звання почесного доктора Оксфордського університету.