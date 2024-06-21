Де можливо людей має замінити техніка, – Притула про збір на роботизовані системи

Фонд Сергія Притули разом з мережею АЗК "WOG" та ПриватБанком відкрили збір на автоматизовані турелі "Шабля" та безпілотні платформи "Рись". Вони допоможуть ЗСУ захищати свої позиції та убезпечать евакуацію людей.

Волонтер, засновник Благодійного Фонду Сергія Притула розповів 24 Каналу, що важливо заміняти українських військових на техніку для збереження життів. Також для ЗСУ важливими є РЕБ та дрони.

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Як можна донатити на збір

Притула розповів, що на цей збір можна донатити безпосередньо на Фонд. Також можна поєднувати корисне з приємним, адже якщо заправлятись преміум пальним Mustang на заправках "WOG", то з кожної літри 1 гривня капає на збір, а якщо розраховуватись карткою ПриватБанку, то плюс ще одна гривня.

Ми поставили бюджет 50 мільйонів гривень, це буде довготривалий збір, який розтягнеться на все літо,

– зазначив волонтер.

Що входить до збору

Збір відбувається на автоматизовані турелі та платформи, які будуть слугувати захистом для позицій українських військових та евакуації людей.

Всюди, де можна замінити живу силу, де можна захистити людське життя, замінити його на роботу роботів, безпілотні девайси, агрегати – це має бути здійснено. У нас це відбувається і в небі, і на морі, і на суші,

– підкреслив Притула.

Важливість дронів та РЕБ

Він наголосив, що у турелях є велика необхідність у військах, однак, якщо брати топ запитів від підрозділів, то це дрони різних типів та захист від них у вигляді засобів радіоелектронної боротьби.

Тут той випадок, коли, на жаль, не зовсім справляється ще в Україні індустрія з виробництвом РЕБів у достатній кількості та якості,

– зауважив волонтер.

Працівники фонду, військові координатори, вже майже рік перебувають на полігонах, де тестують РЕБи різних типів та виробників. Навіть, якщо фонд має відповідний бюджет, то є проблеми із закупівлею, адже низький темп виробництва продукції та велика черга в Україні.

Тому хотілося б, щоб більше виробників з'явилося по цій номенклатурі,

– додав Притула.