"Куди все йде": Притула зняв відео про авто для фронту, куплених з продажу картини Примаченко

14 серпня 2022 , 06:57
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Джерело:

Сергій Притула

Сергій Притула розповів про автомобілі, які закупили для Збройних Сил України. Волонтер пригадав, що ці машини куплено з продажу картини Марії Примаченко.

Відповідну інформацію Притула розповів у відео 14 серпня. Картину Марії Примаченко продали з аукціону за 500 тисяч доларів – усі гроші мають піти на потреби ЗСУ. 

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Притула розповів про авто для ЗСУ

Сергій Притула розповів про те, куди підуть автомобілі, які закупили за кошти, виручені з продажу картини Марії Примаченко. 

46 десантно-штурмова бригада ЗСУ,
– відповіли військові на питання Притули. 

Окрім того, військові розповіли, що машини підуть в:

  • 4 бригаду оперативного призначення Національної гвардії України;
  • 3 окремий полк спеціального призначення;
  • 204 батальйон тероборони ЗСУ;
  • 90 батальйон 81 окремої аеромобільної бригади;
  • 81 бригаду;
  • 93 окрему механізовану бригаду "Холодний Яр";
  • 27 бригаду;
  • 8 окремий полк спеціального призначення;
  • підрозділ КОРД Нацполіції;
  • 120 окрему бригаду територіальної оборони;
  • 21 окремий батальйон спеціального призначення;
  • медичний батальйон "Госпітальєри";
  • 65 військовий мобільний госпіталь.

Притула розповів, куди підуть закуплені автомобілі: дивіться відео

Коротко про продаж картини Марії Примаченко

  • Благодійний фонд Сергія Притули провів аукціон для допомоги Збройним Силам України.
  • На аукціоні за 500 тисяч доларів продали картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку".
  • За гроші купили автомобілі, які служитимуть нашим військовим та медикам на війні.

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Автор: Діана Квасневська