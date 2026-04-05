"Була лайка": Притула зізнався, на які гарячі теми говорив із Зеленським
- Сергій Притула обговорював з Володимиром Зеленським стан справ у країні, а також повернення українців з-за кордону.
- Волонтер зазначив, що протягом останніх 4 років не було ефективної державної політики для повернення українців.
Громадський діяч Сергій Притула під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським обговорював стан справ всередині України. Зокрема, навіть звучала лайка.
Засновник БФ Сергія Притули та волонтер розповів 24 Каналу, що розмови відбувалися після певних ситуацій. Зокрема, після скандалу із Тимуром Міндічем.
"Ненормативна лексика вживалася у контексті певних розмов про стан справ усередині країни і ззовні. Тому що не все гладко, м'яко кажучи. Розмови відбувалися після Міндічгейту і певних подій, пов'язаних з тим, що деяких політичних лідерів країни ловили з "нещасними 40 тисячами". Як казав один ув'язнений олігарх, "жалюгідними 40 тисячами", – зауважив він.
Що із поверненням українців з-за кордону?
Сергій Притула поділився, що також було кілька магістральних тем для розмови. Зокрема, коли волонтер повернувся з відрядження у США та Канаду. Там відбулося 10 зустрічей з українськими громадами. Було про що поговорити з погляду болю українців за межами України. Виявилося, що є колосальна проблема.
Під час зустрічі із Зеленським громадський діяч обговорив те, що немає формули повернення українців з-за кордону. На думку волонтера, протягом останніх 4 років не було притомної державної політики щодо повернення українців.
А кроків, які відштовхували українців від повернення, я бачив достатньо. Тому хто "накосячив", той хай і "фіксить". Чи бачу я, що це почали "фіксити"? Ні. І не впевнений, що будуть. У мене таке враження, що навіть на рівні уряду немає людей, спроможних прописати цю дорожню карту,
– сказав засновник БФ Сергія Притули.
Зустріч Притули та Зеленського: що відомо?
У січні 2026 року Сергій Притула зустрівся з Володимиром Зеленським. Громадський діяч опублікував кадри з Офісу Президента. Він подякував президенту України за розмову про важливість роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності країни.
Згодом Сергій Притула розкрив, про що говорив із Володимиром Зеленським під час зустрічі. За його словами, під час зустрічі вони з українським лідером обговорили волонтерські ініціативи, які мають допомогти українським військовим. Волонтер додав, що за роки війни у нього не було можливості поспілкуватися з президентом. З'явилася ініціатива, яку Притула захотів обговорити із Зеленським.