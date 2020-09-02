Кандидатом у мери Дніпра від "Слуги народу" став головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова Сергій Риженко, який до 28 серпня ще був депутатом облради від БПП.

Ймовірно, головним конкурентом Риженка у боротьбі за крісло мера стане чинний міський голова Борис Філатов.

На посаді очільника Дніпра висуванець від "Слуги народу" пообіцяв, зокрема, вирішити проблему поганої якості питної води та в умовах пандемії закріпити за кожним навчальним закладом медпрацівника.

Сайт 24 каналу зібрав основні факти про кар'єру та громадянську діяльність Сергія Риженка.

Освіта та особисте життя

Народився Сергій Риженко 1 вересня 1963 року у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області.

У 1984 році закінчив Київське медичне училище №2. Після цього два роки відслужив в армії.

У 1992 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут за фахом "лікувальна справа" (кваліфікація – "лікар").



Сергій Риженко в армії / Фото зі сторінки Сергія Риженка у Facebook

Одружений. Має двох доньок: старша закінчила Київський інститут міжнародних відносин та працює юристом, молодша навчається у Київському медичному університеті.

Улюблені заняття: прогулянки з собакою, футбол, велосипед. Володіє спортивною стрільбою з пістолета, займається настільним тенісом.

Кар'єра у медицині

Після закінчення інституту працював лікарем Дніпропетровської міської клінічної лікарні №7 (з 1992 до 1994 року), потім – лікарем-інспектором в управлінні охорони здоров'я Дніпропетровського міськвиконкому (з 1994 до 1995 року).

З 1995 до 1999 року – головний лікар 7-ї клінічної лікарні Дніпропетровська.

З 1999 до 2010 року – головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області.



Фото зі сторінки Сергія Риженка у Facebook

З липня до кінця 2010 року – перший заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України. 28 грудня 2010 року його призначили очільником Державної санітарно-епідеміологічної служби, утвореної в результаті адмінреформи. Тут він пропрацював до червня 2011 року.

З вересня 2011 року – головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. І. Мечникова.



Риженко – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Є членом Постійної комісії Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питань охорони здоров'я, дитинства та материнства. Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

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На сайті Миротворця Сергія Риженка називають легендою Збройних сил України, який врятував життя тисячам поранених бійців. Про нього кажуть: "Повертає з того світу" і "Якщо тебе встигнуть довезти до Мечникова – ти житимеш". На своїй сторінці у Facebook лікар часто розповідає історії бійців, які потрапляють до закладу.

Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що лікарня Мечникова, якою керує Риженко, фігурувала у корупційному скандалі: співробітники СБУ затримала на хабарі начальницю центру радіаційної безпеки закладу і суд виніс їй відповідний вирок. Головний лікар своєю чергою не став звільняти хабарницю. Як зазначають медіа з посиланням на співробітників установи, таким чином керівник заохочує корупцію в закладі і деморалізує колектив.

Громадянська та політична діяльність

З 1998 до 2002 року Риженко був депутатом Дніпропетровської міської ради, з 2002 до 2006 – обласної. Очолював постійну комісію облради з питань базових галузей економіки, соціальної політики, праці та екології. А також – координаційну раду з питань діяльності громадських та державних організацій у вирішенні екологічних проблем в Дніпропетровській області при обласній раді.



Фото Rashad Tagiyev /Facebook

Риженку закидають пристосуванство до провладних сил.

Так, він працював першим заступником міністра охорони здоров'я та очолював Державну СЕС за часів президентства Віктора Януковича. У 2015 році обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради від Блоку Петра Порошенка. А наразі йде на вибори до міської ради першим номером у списку партії "Слуга народу".