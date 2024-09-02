Начальнику управління ДМС в Івано-Франківській області вручити підозру: у чому причина

Начальнику управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області Сергію Саїву повідомили про підозру. Причиною є перешкоджання діяльності журналістів.

У липні 2024 року посадовець пошкодив відеокамеру та не відповів на питання кореспондентів.

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Підозра начальнику управління ДМС

За даними слідства, у липні журналісти прибули до готельно-розважального комплексу на Івано-Франківщині, щоб отримати коментар посадовця щодо великих статків членів його родини.

Журналісти представилися та, тримаючи в руках мікрофон з написом назви агентства та відеокамеру, почали відеозйомку. Підозрюваний не надав відповіді на питання та умисно вдарив рукою по відеокамері, яка була в руках оператора, пошкодивши її,

– розповіли у ДБР.

У п'ятницю, 30 серпня, начальнику обласного Управління ДМС повідомлено про підозру за статтею 171 Кримінального кодексу – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Вручення підозри Сергію Саїву / фот ДБР

Що цьому передувало

Інцидент з головою обласного управління ДМС та журналістами 18 липня 2024 року в селі Дзвиняч, що на Івано-Франківщині. Як розповідали кореспонденти "Стопкору" посадовець спочатку ховався від них, а згодом "накинувся" та вибив з рук оператора камеру, яка "перестала працювати після його удару".

Журналісти кажуть, що хотіли поставити Саїву питання стосовно його нерухомості, а також щодо щотижневих зібрань у ресторані його підлеглих. ЗМІ представилося, показали посвідчення та мало при собі мікрофон і камеру з брендуванням.