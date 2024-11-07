Депутат Шахов, оголошений у розшук, взяв участь в онлайн-засіданні комітету Верховної Ради

Народний депутат Сергій Шахов був оголошений у розшук через декларування недостовірної інформації. Проте 7 листопада він взяв участь в онлайн-засіданні комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Нардеп Сергій Шахов з'явився на онлайн-засіданні комітету Верховної Ради України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську активістку Ірину Федорів.

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Що відомо про появу Шахова на засіданні

Активістка наголосила на тому, що Сергій Шахов балотувався від забороненої партії "Наш Край" в Київраду у 2020 році. За її словами, таких депутатів потрібно позбуватися.

Щоб його викинути з екологічного комітету достатньо постанови. Чи ми будемо виганяти таких поштучно?,

– обурюється Федорів.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук нардепа Сергія Шахова. Його звинувачують за недекларування 88 мільйонів гривень.

Шахов неодноразово ігнорував суди без поважної причини. Окрім цього, затягував розгляд справи через постійні "лікування" та відрядження.

Наразі нардеп перебуває за межами України та переховується від правосуддя.