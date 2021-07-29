Бойовий генерал Сергій Шаптала: що відомо про нового начальника Генштабу ЗСУ

Володимир Зеленський 28 липня призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ – ним став генерал-майор Сергій Шаптала. Це ім'я далеко не нове для українського війська, адже військовий особисто пройшов АТО й удостоївся найвищої державної нагороди – звання Героя України.

Про бойовий шлях генерал-майора ЗСУ Сергія Шаптала та що про нього відомо – читайте в нашому матеріалі.

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Хто такий Сергій Шаптала

Майбутній військовий народився в селі Костянтинівка, що в Смілянському районі Черкаської області. Нині йому 48 років.

Перші кроки у війську були в 1990 році – саме під час розпаду Радянського Союзу. Тоді Шаптала вступив до Київського вищого загальновійськового командного училища.

Вперше керівну посаду отримав на початку 2013 року – у свої 40 років. Тоді військовий став командиром 300 Чернігівського окремого механізованого полку, але вже в кінці того ж року полк розформували.

У 2014 році, коли щойно почалась російсько-українська війна, Сергія Шапталу призначили командиром 128 гірсько-штурмової Закарпатської бригади, більш відомої як "Закарпатський легіон".

Як командир бригади військовий брав участь у боях у межах Антитерористичної операції. Зокрема, він був безпосереднім учасником боїв за Дебальцеве.

Вже у 2015 році Сергій Шаптала удостоївся звання Героя України з врученням Ордена "Золота зірка" – найвищої державної нагороди.



Порошенко нагородив Шапталу орденом "Золота зірка" / Фото Адміністрації Президента

Що цікаво, лише через тиждень після цього він отримав й Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Хоча останній і є нижчим за рангом.

З 2017 року Шаптала був першим заступником командувача ОК "Південь", а у квітні 2020 року очолив оперативне командування "Захід".



Сергій Шаптала / Фото 10 ОГШБр