Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Вважався зниклим безвісти: на війні загинув Сергій Шулєпов
26 травня, 06:47
2

Вважався зниклим безвісти: на війні загинув Сергій Шулєпов

Данило Муринський

Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув Сергій Шулєпов, який вважався зниклим безвісти.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

Дивіться також Відстоював незалежність у бою: на фронті загинув прикордонник з Волині Андрій Григола

Що відомо про загиблого захисника?

Загибель військового підтвердила експертиза ДНК. Він народився у 1982 році у місті Нововолинськ.

До цього захисник вважався зниклим безвісти. Офіційно Сергій Шулєпов визнаний загиблим 16 січня 2026 року. Серце українського військового зупинилося в Харківській області поблизу населеного пункту Нестерне.

Борис Карпус повідомив, що поховають військового у вівторок 26 травня на Алеї Слави Героїв. О 13:30 почнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі Нововолинська.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Шулєпова. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

23-річний Ейртон Редферн із південного Девону, що в Англії, загинув 9 травня в Донецькій області. Він ще у 2025 році приєднався до спеціалізованого підрозділу, який підтримує українські сили.

На війні проти Росії загинув військовослужбовець з Тернопільщини Віталій Добринський. Захисника не стало 25 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання у Луганській області.

Військовий медик Олександр Крохмалюк, тіло якого повернули у 2025 році під час репатріації, загинув через катування у російському полоні. Український захисник долучився до "Азову" у 2016 році.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Харківська область Волинська область Загиблі на війні Втрати