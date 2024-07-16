Обірвалося життя воїна: на фронті загинув командир групи спецпризначенців з Хмельниччини

На війні загинув український військовослужбовець Сергій Слободян. Життя захисника обірвалося в ніч проти 13 липня.

Сумну звістку повідомили Ярмолинецькій територіальній громаді.

Дивіться також На Донеччині внаслідок атаки дроном по авто загинув поліцейський Дмитро Петренко

У бою з ворогом загинув Сергій Слободян

Сергій Слободян служив на посаді командира групи спецпризначенців. Український захисник, який був 1988 року народження, загинув на одній із ділянок фронту на Сході України. Герой загинув у ніч проти 13 липня.

Спецпризначенець, командир групи. У Збройних Силах його цінували як професійного військового найвищого рівня. Так само його цінували і поважали земляки, друзі, знайомі за людські якості й добру вдачу. Співчуття рідним і близьким Сергія,

– ідеться у повідомленні.

В останню путь проведуть захисника 16 липня у рідному селищі Ярмолинці. Прощання громади з полеглим воїном на центральній площі розпочнеться о 10:30.

Місцевих мешканців закликали прийти та віддати гідну шану мужньому воїну, спецпризначенцю, капітану ЗСУ Сергію Слободяну.

висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять!