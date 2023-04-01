Вчився пити, їсти й рухатись: кохана поїхала з пораненим бійцем до Бельгії, де вони одружились

Сніжана та Сергій прожили 7 місяців у лікарняній палаті у Бельгії. Військового там лікували від опіків, які він отримав під час наступу ЗСУ у Херсонській області.

У бійця було менш ніж 30% шкіри, він пережив 15 операцій. ТСН розповідає, що до Бельгії його вдалось доправити медичною евакуацією, повідомляє 24 Канал.

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Сніжана та Сергій з одного села Дніпропетровської області. Вони дружили з дитячого садочку, проте потім перестали спілкуватись. Жінка вийшла заміж та народила доньку. Чоловік – будував мости по всій Україні.

Коли Сніжана розлучилась та збиралась їхати на роботу в Польщу – пара знову зустрілась. Жінка вже нікуди не поїхала. До початку повномасштабного вторгнення вони прожили разом 3 місяці.

Що відомо про порятунок Сергія

Мене ніхто не призивав, 24 (у день повномасштабного нападу Росії – 24 Канал) ми о 5 ранку встали, у нас велике господарство, і якраз над нашими дворами ракета… Вона вибігла, плаче. Ну, кажу, збирай сумку,

– пригадав Сергій.

Далі він завжди був на нулі, обороняв Херсонську область. Там був вперше поранений у голову, проте вже за тиждень знову поїхав на війну. У Зеленодольську Володимир Зеленський нагородив його за відвагу.

Під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщину Сергій був у першій машині, яка прокладала шлях. Він їхав на підніжці, а не всередині.

"Я отямився від того, що в мене все пекло. Обличчя підіймаю, вогонь в обличчя. Вдихнув ще в себе це гаряче. Я почав все це гасити, але я бачу в мене ноги, трава, все горить. Я до водовідводу, але поки дійшов, в мене від штанів залишились дві кишені", – розповів військовий.

Бувши пораненим, він рятував інших. Коли лікарі знайшли його, то попередили, що шансів вижити майже немає. Сергію не давали спати.

Мені сказав (медик – 24 Канал), що якщо ти заснеш – ти 200-тий,

– розповів боєць.

Його гелікоптером відправили до Києва. Телефон загубився, тож Сніжана увесь це час шукала Сергія по лікарнях. Коли він отямився, то попросив медсестру знайти жінку у фейсбуці. З того часу пара не розлучалась.

Від великої кількості опіків Сергій впадав у кому. Йому зробили 11 операцій тільки в Україні, щоб мати можливість доправити у Бельгію. Єдине прохання військового було, щоб жінка поїхала з ним. Так пара 7 місяців провела у лікарняній палаті в Брюсселі.

Ще 4 місяці тому Сергій навіть не міг говорити. Він заново вчився їсти, пити, згинати кінцівки та ходити. Медики були приємно вражені з того, як швидко Сергій проходить реабілітацію.

Пара одружилась в посольстві

Пара одружилась у посольстві України в Бельгії. Сніжана тримала в руках букет жовто-блакитних троянд, а Сергій зумів сам зайти у приміщення посольства.

Дай Боже, щоб ти завжди була зі мною,

– сказав боєць Сніжані.

Сергій та Сніжана жартують, що за 7 місяців лікарняна палата стала для них домом.





Пара одружилась у посольстві / Скриншот з відео