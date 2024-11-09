Назавжди 22: на Донеччині загинув захисник з Одещини Сергій "Леброн" Соколов

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув воїн Сергій Соколов родом з Кілії Одеської області. Герою назавжди 22.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Вячеслава Чернявського в фейсбуці.

Читайте також Діти залишились без батька: на лівобережжі Херсонщини загинув снайпер-розвідник зі Львівщини

Сергій Соколов назавжди в строю

Найвищу ціну за волю України та спокійне мирне життя для кожного з нас заплатив ще один молодий та хоробрий Герой, наш земляк, 22-річний Соколов Сергій Миколайович, житель міста Кілія,

– написав Вячеслав Чернявський.

Сергій "Леброн" Соколов – азовець, лейтенант, командир гранатометного взводу роти вогневої підтримки спеціально призначення 2 батальйону спеціального призначення.

Герой загинув 26 жовтня на Донецькому напрямку.

Уся Кілійська громада низько схиляє голову в глибокій скорботі перед світлою пам'яттю Героя та висловлює найщиріші співчуття рідним, друзям, близьким та побратимам загиблого. Світла пам'ять та низький уклін Воїну. Назавжди – шана і слава від людей,

– наголосив міський голова.

Загинув захисник з Одещини Сергій Соколов / Фото з фейсбуку Чернявського

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Соколова. Вічна пам'ять і слава Герою!