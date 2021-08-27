Сергій Стерненко оскаржив умовний термін у Верховному Суді

Сергій Стерненко оскаржив рішення Одеського апеляційного суду. Активіст подав касаційну скаргу на вирок до Верховного суду.

Мовиться про те, що Стерненку дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно. Про це активіст написав у своєму телеграмі 27 серпня.

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Стерненко оскаржив вирок у Верховному суді

Подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно за 1 неіснуючий патрон,

– написав активіст.

Він також додав, що мовиться про ту ж справу, після розгляду якої суддя Приморського райсуду Одеси Віктор Попревич виніс вирок про ув'язнення на строк 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Стерненко пригадав, що це було за "викрадення проросійського тітушки Щербича із метою заволодіння 300 гривень".

Коротко про справу Сергія Стерненка

У лютому 2021 року активіста засудили до 7 років 3 місяців ув'язнення. У справі мовилось про викрадення ексдепутата районної ради Сергія Щербича. Слідчі переконували, що нібито Стерненко викрав чиновника, аби забрати в нього 300 гривень.

Як тільки активісту оголосили вирок, – люди вийшли на протести у підтримку Стерненка.

Активіст називає справу політизованою. Згодом його випустили з СІЗО під домашній арешт. Після цього – виправдали. Проте фактично йому дали 1 рік умовного терміну за зберігання 1 патрона.

Відразу після рішення суду, 31 травня 2021 року Стерненко заявив, що оскаржуватиме вирок у Верховному суді.

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