Про це повідомляє політолог та партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, передає 24 Канал.

Що було раніше ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку

Загородній знайшов зв'язок Тищенка з громадянином РФ Ігорем Наумцем, власником групи "Юнігран", яка в тому числі добувала граніт у Коростишевському кар'єрі.

Ігоря Наумця РНБО давно позбавило українського паспорта і наклало санкції. Арешт активів відбувся ще у 2022 році. "Інтерфакс" тоді повідомляв про арешт майна цього російського бізнесмена підозрюваного в незаконному видобутку копалин в Україні та фінансуванні тероризму.

"Кошти від корисних копалин через групу офшорних компаній виводились та перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій у Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР" – повідомляли тоді в Офісі Генерального прокурора.

За інформацією Загороднього, Сергій Тищенко начебто запропонував в обмін на половину активів Наумця повернення останньому майна та паспорту. Ця схема почала втілюватися у життя – головою наглядової ради компанії Наумця було призначено рідного брата Тищенка – Анатолія, відповідно до рішень кіпрських компаній, на дії яких накладено санкції рішенням РНБО. Група залучила і скандального суддю Вовка, який зняв арешт з компанії "Юнігран". Мін'юст, у свою чергу, прийняв безпрецедентне рішення: відмінити попередні нотаріальні дії, та, не дивлячись на арешти накладені судовими рішеннями, повернути майно на підсанкційні компанії.