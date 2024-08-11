Заступник командира бригади "Азов" заінтригував новою заявою

У Курській області вже 6 день поспіль тривають бої. На тлі цього заступник командира "Азову" зробив нову заяву.

Сергій Цісарук з позивним "Мольфар" у соцмережі Х написав інтригуючий пост, натякаючи на події на території агресора.

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Заява заступника командира "Азову"

Так, і тижня ще не пройшло, а світ вже змінився, чи ще ні? Ох, знали б ви, що далі буде,

– написав "Мольфар".

Сергій Цісарук не конкретизував, що саме має на увазі, однак заява була опублікована на фоні лавини повідомлень про прорив кордону у російських областях. Також 6 серпня, тобто у перший день повідомлень про прорив у Курській області, військовий зазначав, що "найближчі тижні точно змінять світ".

Цікаво також те, що цього тижня Цісарук опублікував пост, у якому роздумував над тим, яку роль під час виконання завдань воїном відіграє ідеологічна підготовка та морально-психологічний стан. Він висловлював переконання, що навіть маючи слабку бойову підготовку на моралі можна бути ефективним, вказуючи на події у Курській області.