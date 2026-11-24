В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу ветеран 79-ї десантно-штурмової бригади та гончар Сергій Ворон розповів про свій бойовий шлях, важке поранення на фронті та 20 днів коми. У київській лікарні мені занесли інфекцію, яка з'їдала очі, і хотіли їх вирізати без аналізів, але в Одесі зір частково врятували.

20 днів у комі, ампутація обох ніг і ризик повністю втратити зір – такою ціною для Сергія "Ворона" Райляна обернулося важке поранення на фронті. Та після евакуації до Києва на військового чекало нове випробування: через інфекцію в очах медики фактично не залишали шансів на їх порятунок. Врятувати частину зору вдалося вже в Одесі.

Сергій пішов добровольцем на війну у 18 років і пройшов найгарячіші ділянки фронту у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу ветеран розповів, як пережив понад 30 операцій, чому ледь не втратив зір та як після ампутації ніг знайшов себе у гончарстві й облаштував власну майстерню.

"Я ще хотів в 2014-му": чому Сергій пішов на війну

Сергію, я пропоную вам почати із 2015 року. Саме тоді ви добровольцем пішли на війну. Вам було 18 років. Як ви зробили цей вибір і чому вирішили піти на війну?

Та я ще хотів в 14-му, просто мені не було 18 і офіційно мене не хотіли брати.

І я сам ріс на засадах хороброго, мужнього військового. Я взагалі в дитинстві був доволі слабким і хотів завжди стати сильнішим. І для мене ареал військового був як мотиватор. Тобто на військових я дивився як на сильних, мужніх чоловіків, які нічого не бояться. І тому сам хотів бути таким.

В 2015-му році, коли мені виповнилось 18, я пішов з університету, встав з пар і пішов спочатку в 79-ту десантно-штурмову бригаду, де мені сказали: "Іди звідси, мальчик".

А чому відмовили?

На мене не було ні навчального центру, ні строкової служби. Я зовсім зелений був, а це все ж таки підрозділ, який воює активно. Тому мені відмовили.

Я потім пішов через військкомат, через навчальний центр, де потрапив не туди, куди хотів. В артилерію. Так, в принципі, перші два роки контракту мої пройшли.

Але рідні вас відмовляли іти у військо. Як ви їх переконали, чим аргументували?

Мати авжеж була проти, щоб я йшов воювати. Але мене важко було стримати. На той час в мене була дівчина, яку я за деякий проміжок часу настільки задовбав тим, що хочу піти, що вона вже здалася і сказала: "Ладно, іди вже. Бачу, що ти не всидиш тут".

Сергію, у вас доволі такий благородний позивний Ворон. Чому саме Ворон? Чому обрали саме такого птаха?

В мене в 2021-му році вдома ворон жив. Я його підібрав. Назвав його Кракен. Ми з ним тусили. Він мене іноді лякав, звичайно, коли вночі вибирався з вольєра самостійно.

Ти з комп'ютера повертаєш голову наліво, а на тебе летить цей птах з кігтями. Але нам прикольно було разом.

Я з ним часто виходив на вулицю, навчав його літати. І в якийсь момент він просто вилетів у вікно і пішов по своїх справах. Ворон – це дуже мудра птаха. Тому цей птах мені і подобається.

Повне інтерв'ю з "Вороном": дивитись відео

Повномасштабне вторгнення і бойовий шлях у 79-й бригаді

Початок повномасштабного вторгнення 24 лютого 22 року – це день, який змінив життя усіх українців. Як для вас почалося повномасштабне вторгнення? Чи взагалі ви очікували, що велика війна буде саме в таких масштабах, не тільки сухопутний наступ окупаційних російських військ, але це будуть і дронові, і ракетні атаки, і що росіяни можуть підійти до столиці нашої країни?

По-перше, враховуючи мій досвід з 2015 року, я знав, що війна рано чи пізно почнеться. Просто чекали коли. По-друге, 24 лютого ми вже два тижні в жорстких обстрілах під Луганськом сиділи. То я зустрічав саме там, біля населеного пункту Щастя.

Для мене стало скоріше новиною те, що пішли по всіх областях. Я все ж таки сподівався на те, що наступ буде лише на Донецьку і Луганську території.

Вже коли у нас почалися жорсткі обстріли, почали вирубати ТЕЦ в Щасті, було зрозуміло, що буде наступ, то я родичам сказав, що тікайте з міст, щось тут буде. Мене, природно, ніхто не послухав.

Я дуже сподівався, що будемо смажити шашлики, бо ми вже більше восьми місяців були на ротації і вже мали ось – ось виходити в місто, де я вже винайняв квартиру, щоб жити з дружиною. Вже планував повністю цивільне життя, я вже знайшов роботу в Києві. І збирався зав'язувати з армією. От сталося не так, як гадалося.

Після того, як почалося повномасштабне вторгнення і до моменту вашого поранення, в яких гарячих точках ви перебували, які саме завдання виконували? Ви були артилеристом впродовж цього періоду?

Перші два роки я був артилеристом, далі я все ж таки потрапив до десантно-штурмових військ, вже маючи досвід, і зустрічав повномасштабку вже у складі 79-ї десантно-штурмової бригади.

Щастя, Сіверськодонецьк, Лиман, околиці, Богородичне, Святогірськ, Мар'їнка, Новомихайлівка – ми там були. От в околицях Новомихайлівки я отримав своє поранення.

Сергій Райлян на службі / скриншот з відео 24 Каналу

Поранення, кома і перші дні після пробудження

Розкажіть, будь ласка, як це трапилося, що відбулося в цей день?

Стандартна робота. Завдання у нас непрості. І я викликався добровольцем поїхати і відвезти хлопців на позицію, бо там нещодавно був, якраз напередодні.

Я от тільки приїхав з виїзду, відпочивав, вийшов на інтернет нарешті, і до мене зайшли хлопці, попросили показати дорогу, як доїхати. Я показав, але вирішив викликатися відвезти.

Дощі розмили дороги, ми поїхали на пікапі, машину знесло на узбіччя, а там була протитанкова міна. І наїхали саме моїм колесом. Власне, мене відірвало разом зі шматком машини. Так я отримав поранення.

Що вагоме – те, що решта хлопців залишились відносно цілі. П'ять з контузією, одному зламало ребра, одному ногу. Але в цілому в нас в машині був БК, так що могло бути все набагато гірше. І взагалі машина зупинилася від того, що її розвернуло неподалік від наступної міни. Так що нам пощастило.

Опісля того, як ви приїхали в Дніпро, гелікоптером вас транспортували до Києва і там ви впали в кому на 20 днів. Розкажіть детальніше, якщо можете.

В Дніпрі мене загубили. Але оскільки мене друзі почали одразу шукати, то знайшли. Не був я в списках, скажімо так. Потім то я офіцер, то я сержант, то я солдат. Ніхто не розумів, хто я.

Але про мене питали, так мене знайшли. Туди ж приїхала моя дружина і сестра молодша. Опізнали мене. Подивилися, що зі мною.

Далі мене евакуювали гелікоптером в Київ. Там реанімація в Дніпрі дуже сильно старалася стабілізувати мене і не хотіли відпускати мене на вертоліт, поки не стабілізують повністю. Тобто чотири дні я в Дніпрі пролежав.

Далі в Київ, там ввели в штучну кому. 20 днів я в ній пробув. Потім вони хотіли з неї діставати, але я не хотів виходити. В якийсь момент вони почали грати в гру і підіслали до мене дружину, щоб вона мене кликала, коли мене намагаються дістати з цієї коми. Оце тільки проканало.

Тобто ви прокинулися і поруч з вами була дружина в цей момент?

Так, і вона спитала мене: "Ти знаєш, хто я?". Я сказав: "Лєра", і тоді вона зрозуміла, що в мене хоча б пам'ять є. Бо в мене була черепно-мозкова відкрита спочатку, багато поранень. Тобто невідомо взагалі було, яким я прийду до тями.

Я ж по суті місяць з моменту поранення до тями взагалі не приходив і не було відомо, чи пам'ятаю я себе, не те що взагалі когось.

До мене десь протягом тижня або двох приходили медсестри, казали, що ти в лікарні, ти в Києві, все в порядку. А я тоді відключався, знов приходив до тями, знов мені це розказували. Коли вже більш – менш прийшов до тями, то мені розказали, що ноги ампутовані, з очима поки що невідомо, що буде.

Ви потім поїхали до Сполучених Штатів Америки для того, щоб зробити додаткові операції, тому що в Києві зробили щось не так?

В Києві не зробили аналізи, в Києві було занесено мені інфекцію в очі, синьогнійну паличку. Це, скажімо так, стандартна реанімаційна хвороба, яку, щоб вивести, треба спалити цю будівлю разом з усім, що там є і тим, хто там був, і побудувати в іншому місці.

Тобто її не так просто вивести і в момент, коли дуже великий потік людей, це було неможливо зробити. Загалом, вона занесена була в очі. Вона як діє? Вона спочатку з'їдає око, око починає гнити, а потім вона лізе в мозок. І вилікувати її дуже складно.

Ми ж звідти втекли в Одесу. Просто виписались з лікарні на свій страх і ризик і поїхали в Одесу лікуватись, бо там найкраща офтальмологічна клініка – Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені Філатова.

І ми приїхали туди з документами, які нам надали з Києва, а виявилось, що лікарі написали в документах, що ніякого сенсу від очей немає, що недоцільно їх зберігати, треба їх вирізати. Не надали аналізів жодних. І тому я ще додатково втрачав час.

Хоча там лікарі в Одесі одразу посвітили мені ліхтариком в очі і виявилось, що в мене деякі відчуття були ще збережені і був шанс на порятунок зору.

В Одесі зробили бакпосів, виявили цю інфекцію, дуже жорстко лікували. З 6:00 до 10:00 ранку кожну годину до мене приходили і по відчуттях випалювали око. Але вивели її все ж таки.

Зробили там пересадку рогівки, але знову ж таки було надто пізно. Про Київ я просто пам'ятаю, як до мене не хотіли приходити лікарі і мої друзі натовпом збиралися і мене на візку колісному піднімали на другий поверх, щоб лікарі хоча б до мене вийшли.

А чому лікарі не могли спускатися і як вони це пояснювали?

Та взагалі, там частина на мене ігнорувала, мовляв, немає сенсу реанімувати. Хтось дружині сказав, що з ним нічого краще не буде, немає сенсу його лікувати.

Багато було поранених і взагалі в медиків є система, по якій вони відбирають, кого лікувати в першу чергу, кого залишати наостанок. І насправді, особливо в зоні бойових дій, в першу чергу ти маєш попіклуватись про того, кого є шанс врятувати.

Ви пройшли дуже довгий шлях і проходите шлях відновлення. У вас було понад 30 операцій і мають бути ще додаткові.

Відкрита черепно-мозкова травма, очниці, ніс, верхня і нижня щелепа, губи та частина носа зрізана уламком, зламаний хребет в двох місцях, таз в двох місцях, розтрощене ліве стегно, параампутація ніг. Це так для повної картини.

Тобто я не те, щоб там сильно легкий був і в мене не тільки ніг немає і зору. Тому важко було.

Плюс я в реанімації, коли виводили з коми, думав, що я десь в полоні і з оцим набором травм я намагався стрибнути з ліжка. Так що там весело теж було.

Дружина прийшла до мене, дивиться, я прив'язаний. Вона каже: "Що за справи, відв'язуйте його". Мене відв'язують, вона дивиться на лікаря, щось йому каже, повертається назад, я вже на краю ліжка, готуюсь стрибати вниз. Я ж десантник. Все нормально.

Як вам вдається зберігати цей внутрішній оптимізм і світло навіть в такі найважчі моменти, які ви описали, які ви переживали і продовжуєте переживати?

На початку в мене була надія, що я віддав заради країни все, що міг, і країна про мене подбає. В Києві я цього не побачив. Там різні теж можуть бути причини, я не хочу сильно на всіх жалітися, бо там були і хороші лікарі, які старались.

Але потім я поїхав в Одесу і там я побачив реальне піклування про пораненого. Це давало сил. Тобто те, що лікарі вклали в мене стільки сил, що я не можу просто так взяти і всю їх роботу нанівець звести.

По-друге, в мене немає вибору. В якому сенсі? Що лягти в помиральну яму я завжди встигну. Отак. Збухатися, просто лягти, нічого не робити, це завжди можна встигти, для цього багато не треба.

Але є шанс щось спробувати. Спробувати вибратися з цього. І це для мене звучить як виклик, а я в своєму житті виклики прямо люблю. Я за них беруся з охочістю і люблю доказувати всім, що особливо, якщо хтось скаже мені, що я не зможу, то я переберу всі варіанти, як це зробити.

Як гончарство стало новим покликанням

Частиною вашої реабілітації стало гончарство. Хто вам запропонував цю ідею? І як сталося так, що ви вирішили спробувати себе в творчості?

По-перше, в мене була зневіра до реабілітаційних центрів. Тому що я інколи їжджу до знайомих, до тих, до кого просили заїхати, до різних військових, в різні ребцентри, і не завжди це виглядає як допомога.

Інколи це просто дитячий садок для тих, кого не забрали. Там люди просто є, аби там бути. І я не хотів в ребцентр ніякий їхати.

І коли мені подзвонила пані Юлія Бабаєва, запропонувала мені приїхати в ребцентр на програму "Гончарство в темряві". Перші мої емоції були: гончарство в 21 століття, ну ні.

По-друге, в ребцентрі десь жити поза домівкою знов у невідомому середовищі не дуже хотілося. Тому я під'їхав до дружини, сказав: "Ми ж не поїдемо, да?". Вона сказала: "Ти ж казав, що тобі скучно, нема чим зайнятися, так що поїдеш".

Ви з дружиною почали цим займатися?

Так, так. В мене на той момент і протезів не було, тобто я не міг ходити самостійно, то мені необхідна була допомога. І цим займалась дружина. Нас туди разом з дружиною і взяли.

Ви казали, що однією з ваших цілей було адаптуватися саме так, щоб люди без ніг могли гончарити. Тобто однією з цілей це була не тільки допомога собі, але й іншим людям, аби продемонструвати і показати, що взагалі все можливо.

Я не думав, що буду цим взагалі займатися, але у них там виникала трошки невідомість про те, як буде зі мною, бо зазвичай в них люди з ногами приїжджають.

І я вирішив, що спробую, вийде – вийде, не вийде – не буду цим займатися. Але мені було цікаво, чи можна адаптувати коло гончарне під ручне управління, щоб не були задіяні ноги, щоб хлопці лише з ампутацією ніг могли цим теж займатися.

Тому це також мені додавало сил в плані того, щоб почати цим займатися.

Які ваші були найперші відчуття, коли спробували зробити перший ваш виріб і яким він був?

Спочатку мене взагалі за стіл посадили, бо теж не зовсім було уявлення, як мене можна посадити за коло, бо там керування відбувається ногою. Сама швидкість гончарного кола.

Тому мене спочатку посадили за стіл з метою познайомитись з самим матеріалом, з глиною. І змусили робити кота. Це просто зліпити щось, як з пластиліну. Тільки з глини.

Я зліпив, це особливого захвату в мене не викликало, бо я не можу візуально оцінити. Я розумію, що я не можу нормально зліпити очі чи вуха, так щоб вони були хоча б трохи симетричні. Тому сильного захвату це не давало.

Це був перший день занять. На другий день занять нас вже посадили за коло, і тут вже стало цікавіше, бо тут воно симетричне саме робиться, відносно.

І я на дотик відчуваю, що я зробив, на відміну від ліпки, де треба багато візуально відслідковувати.

Майстерня вдома, замовлення і творчі експерименти

Скільки пройшло часу від моменту, як ви спробували і до того моменту, як ви вже масштабували вашу працю і зробили невеличку майстерню в себе вдома?

Саме навчання тривало 45 днів. З них 24 робочих. Я в серпні приїхав на цю програму. А у вересні я повернувся додому і одразу почав робити майстерню. І в жовтні я вже відкрив ФОП.

Як починається ваш день, день на виробництві?

Спочатку я їду до підвіконня, там палю і придумую, чим я сьогодні буду займатися. Налаштуватися на процес потрібно. Це я так прокидаюся.

Далі я їду за столик. Тут я відміряю необхідні мені шматки глини, відрізаю їх, підготовую, вимішую і підготовую до роботи за колом.

А є різні види глини? Які саме?

Тут це все керамічні маси, по суті майолікові. Є ще фарфори. І ці майолікові керамічні маси, вони за кольором відрізняються, за температурою випалу і так далі.

От, наприклад, в червоній більше заліза, тому вона такого кольору. В білій глині менше заліза, тому вона такого кольору.

Вони всі відрізняються за температурою випалу, міцністю і тим, що на них можна робити.

"Ворон" і його домашня гончарня / скриншоти з відео 24 Каналу

Я бачу, що у вас вже багато різних виробів тут стоїть, вони сохнуть. Скільки займає етап сушіння?

Влітку дні три, взимку місяці два. Якщо немає опалення. Треба саме повільно висушити, щоб зменшити ризик браку, тріскання, деформації.

Іноді є потреба швидше висушити, тоді треба робити більше заготовок. Наприклад, треба чотири чашки або чотири тарілки, ти робиш 10 і сподіваєшся, що щось з них виживе.

Ви казали, що багато замовлень і, в принципі, 80% це те, що ви робите на замовлення від людей, а 20% це експерименти.

На ці 80% я не лише замовлення конкретні від людей, а й додаю те, що я просто роблю на продаж. Відпрацьовую якусь форму, в мене з'являється багато виробів саме цієї форми.

Я для того, щоб зберегти їх, роблю їх до кінця і далі продаю. 80% це я працюю на людей, на те, щоб для них щось зробити. А 20% я залишаю саме часу собі для того, щоб потворити, поекспериментувати, розібратися в тонкощах і так далі.

Ви розповідали, натхнення знаходите теж, коли виїжджаєте за межі вашої квартири, наприклад, в "Епіцентр" приїжджаєте і на Промринок намагаєтеся зрозуміти, що вам більше подобається і таким чином теж знайти якісь ідеї для ваших нових креативних ідей.

Так, я не можу просто подивитись фотографії в інтернеті, мені треба обмацати форму, тобто зрозуміти, як вона виглядає. І найближче для нас це авжеж з'їздити в "Епіцентр" або в такий магазинчик, де я можу обмацати виріб і зрозуміти для себе, який там треба кут нахилу, якої форми ця ваза або інша, якого розміру вона.

Тобто це мій спосіб побачити виріб. Звичайні люди можуть просто подивитися на фотографії в інтернеті і зрозуміти, як воно виглядає, а мені треба саме обмацати це все.

Тобто дружина займається потім вирізанням або ж розфарбовує. Чи є окрема людина, яка займається фарбуванням?

Ні, поки що немає. Взагалі моя дружина теж так себе творчо втілила.

Вона вже працювала, вона вже навчала людей. В цьому вона вже давно втілилася, а саме в творчості ще ні. І тому їй подобається робити декор, вирізати щось, створювати на моїх заготовках. І деколи вона щось своє робить.

Ви розповідали, що в процесі вмикаєте музику, що слухаєте?

В основному рок. На початку я дуже сильно зосереджувався на роботі, бо треба було чітко все робити. Зараз я вже більш розслаблений, вже є відпрацьовані форми, які часто роблю.

Який експеримент ви можете пригадати свій, що ви зробили окрім тарілок або ваз? Я бачила, ви робили класні грибочки і медуза у вас була.

Це роблю рідко. В грибочків є функціональна особливість, вони вставляються в квітку і якщо на грибочку з'являється пліснява, це значить, що ви надто переливаєте квітку. Це такий індикатор. Медузка просто прикольна.

Ви казали, що багато проблем можуть виникати і опісля того, як ви зробили, хай візьмемо свічник, так? Поки він сохне, він може тріснути, він може тріснути і під час випалювання, під час транспортування комусь.

Воно може тріснути, може не тріснути. Наприклад, різні форми по-різному себе ведуть. Наприклад, тарілки найбільш така невдячна справа, тому що в них широка форма, дуже багато точок напруження і сохне вона нерівномірно через те, що широке дно прилягає зазвичай до площини, в неї борти сохнуть швидше, ніж саме дно.

Тому їх треба дуже ретельно, повільно підсушувати, накривати целофаном або плівкою якоюсь для того, щоб вона рівномірно, повільно сохла. Тоді буде меншим ризик браку. Якщо сушити трохи швидше, то навряд чи в тебе щось виживе.

Просто головне правило – це щоб всередині не утворювались пухирці повітря.

До вас нещодавно приїжджав Ніколай Костер-Вальдау, актор, який зіграв роль в "Грі престолів". Як так сталося, що він вас знайшов і чи ви навчили його чомусь?

У нас було дуже мало часу. Лише один виріб, трошки підучив. А він мене знайшов, тому що він приїжджав як посол доброї волі від ООН. І, власне, вони мене і порекомендували. Вони ще й замовили свічники, треба їм зробити.

Про обстріли Києва, "єВідновлення" і плани на майбутнє

Коли немає світла, як ви з цим намагаєтеся впоратися? Що робите тоді? Чи є у вас те, що могло заживити квартиру і ви продовжували працювати?

Буквально днями нам друг дав, він собі інвертор поставив, а нам дав свою стару екофлошку. Ну як стару? Хорошу екофлошку просто. Щоб ми могли якраз таки працювати.

Бо коли от два дні не було світла, то я і не розумію, навіщо мені з ліжка вставати. Працювати я не можу. І не було ніякого сенсу. На роботу мені не треба, я пенсіонер.

Ви зараз живете в Солом'янському районі і до вас прилітало поблизу декілька разів. Ви опублікували, що і вікна вибивало, і балкон вилітав.

Сьогодні був прильот по Солом'янському району в Києві, де власне я і проживаю. Тож в мене тепер активне провітрювання. Двері на балкон відчиняються в іншу сторону, вікон на балконі більше немає, як і вікна в спальні.

До речі, воно лежало прямо на ліжку, де мала спати моя дружина, але ми в цей момент були в коридорі. Тож ставтесь уважно до тривог. Так, в цій кімнаті темно, бо в нас вікон немає, вони забиті, але мені це сильно не заважає.

А є відновлення? Чи зверталися ви туди?

Чекаємо гроші. На компенсацію. А ми частину за свій рахунок поставили, бо треба було відділитися хоча б від вулиці.

У нас ж виходить, що за балконом спальня і ця кімната. І винесло балкон, вікна в спальню, тому вікно в спальню лягло разом з рамою якраз на те місце, де мала спати дружина. Ну і тут двері винесло на балконі.

І холодно вже було, тому ми вирішили частину за свій рахунок зробити, а вже балкон за рахунок грошей "єВідновлення". От в серпні нам винесло вікна, поки що грошей немає. Станом на середину листопада.

А ви не думали аби започаткувати свій власний курс майстер-класів?

Ой, мені важко, бо я не бачу помилок людини, яка навчається і не можу їх виправити.

Коли я думав, чим буду займатися в подальшому, в Америці на реабілітації, я думав відкрити також магазинчик з продажу шкіряних виробів. І перше запитання від дружини було: "А ти там чим займатися будеш?". Ніби я щось придумав собі. Все на неї закинув і ніби роби ти.

Як я розумію, ви хочете ось цю майстерню масштабувати і аби не відправляти ці вироби в піч.

Взагалі я хочу свою майстерню окрему десь неподалік, щоб можна було і там частину виробів робити, і щоб в мене вдома була майстерня. Перше – це віднести навіть звідси в сусідню будівлю, це не такі високі ризики тріскання. Тим паче, що можна висушувати прямо там.

Друге – пічка це значить, що я більше можу робити, більше саме експериментувати. Зараз в мене нема можливості щось поробити прикольне, потім віддати на випал і подивитися, що воно вийде.

Бо в мене нема достатньої кількості товару в продажі, тому мені більше треба на замовлення працювати. Я ще більше можу над якістю попрацювати, бо там ти просто передав в іншу майстерню, вони тобі випалюють протягом місяця і ти не знаєш, що там відбувається з твоїми виробами. А тут саме контроль якості буде вищий.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.