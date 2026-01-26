На війні загинув захисник з Коломиї Сергій Задорожний

Росія продовжує вбивати українців, які стали на захист своєї держави. 21 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на фронті загинув воїн Сергій Задорожний.

Сумну звістку повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Що відомо про Сергія Задорожнього?

Станіславський розповів, що Сергій служив командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади та виконував бойові завдання із захисту України від Росії.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким, друзям, побратимам та всім, хто знав Сергія. Розділяємо ваш невимовний біль. Вічна пам’ять і слава Герою,

– написав він.

А також додав, що час та місце прощання із Сергієм Задорожним повідомить додатково.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Задорожнього. Вічна пам'ять!

