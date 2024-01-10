Капсула життя: українець розробив "домашнє укриття" зі сталі, яке нібито витримує 43 тонни

Киянин Сергій Захарін створив "домашнє укриття" під назвою "Капсула життя". За словами розробника, такий винахід не має жодного зварного шва та монтується в будь-якому доступному за площею приміщенні.

Чоловік є розробником та виробником деревопереробного обладнання та має патенти на свої вироби, хоч і не отримав вищої освіти. Свою конструкцію зі сталі він пропонує встановлювати у квартирах, офісних будівлях та інших приміщеннях.

Дивіться також Поліція показала перші відео з бодікамер патрульних після обстрілу Києва

Киянин винайшов "Капсулу життя"

Розробник розповів, що це збірна конструкція по типу "конструктор", яка з легкістю монтується в будь-якому доступному за площею приміщенні.

Довжина такого укриття – 2,1 метра, висота – 2,1 метра, а ширина – 1,1 метра. Загальна вага конструкції становить 750 кілограмів, а найважча деталь капсули – 45 кілограмів.

Відомо також, що капсула не пропускає мобільний звʼязок. Однак вона має аварійні люки з трьох боків, якими можна скористатись, якщо двері виявляться заблокованими.

Водночас Сергій Захарін запевняє, що "Капсула життя" може витримати 99% уламків в результаті падіння або розриву тих чи інших боєприпасів. Однак також відомо, що на пряме влучання таке укриття не розраховане.

Щоб перевірити рівень захисних характеристик конструкції, чоловік уже провів два випробування. Під час цього розробник перебував всередині "капсули".

У першому випробуванні на сталеве укриття з висоти 9,3 метра скинули бетонну плиту вагою 1,1 тонни. За словами винахідника, "Капсула життя" з легкістю витримала падіння бетонної плити.

Під час другого випробування на конструкцію ставили габаритний вантаж. Сергій Захарін запевняє, що його капсула витримала на собі вагу в 43 тонни. Однак він наголосив, що "це ще не межа".

За його словами, для другого випробування не виготовляли нове укриття, а використали перший екземпляр, на який раніше скидали бетонну плиту.

Чоловік уже має першого замовника

Сергій Захарін виготовив і встановив одну капсулу для родини, яка живе у приватному будинку поблизу Боярки.

Замовник для виконання цього рішення використав магнезитову плиту, яка завдяки своїм фізико-механічним властивостям та експлуатаційним якостям є кращою альтернативою більшості популярних будівельно-оздоблювальних матеріалів. Як бачимо, ребра жорсткості повністю закриті та унеможливлюють травмування людини в разі зовнішнього впливу на капсулу,

– розповів Сергій.

Сергій Захарін зазначив, що укриття є суто металевою конструкцією, а замовник уже на власний розсуд облаштовує її зсередини. Розробник рекомендує обшити всередині мінеральною ватою та негорючим гіпсокартоном, який у випадку падіння капсули помʼякшить удари для людей.

За задумом винахідника, конструкція може слугувати як схованка при землетрусі та як сейфова кімната, якщо потрібно буде на тривалий час поїхати з дому.

Яка вартість такого укриття

Сергій заявив, що собівартість "Капсули життя" становить 53 тисячі гривень, а майже всі витрати пов'язані із вартістю матеріалу.

Розробник продає таке укриття за 70 тисяч гривень. З отриманих коштів він платить податок 5%.

Втім, наразі винахідник працює над тим, щоб зменшити собівартість "Капсули життя".

Що відомо про діяльність Сергія Захаріна