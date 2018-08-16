Сергій Бочковський знову намагався потрапити на роботу

16 серпня колишній очільник Держслужби з надзвичайних ситуації Сергій Бочковський прийшов на роботу, але його туди не впустили. За свою посаду він боровся у суді, а сьогодні приїхав у будівлю головного офісу ДСНС, одягений у форму, з рішенням суду в руках та з адвокатом.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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На прохідну до екс-очільника рятувальників вийшов керівник кадрового відділу ДСНС і сказав, що відповідних документів про його поновлення немає.

Бочковський з адвокатом мають рішення Окружного адміністративного суду Києва про те, що він може повернутися до своєї посади та ще й отримати більше ніж півмільйона гривень.

Апеляцію ми вже виграли, а їм касацію ще потрібно виграти. В них нема жодної юридичної позиції так само, як і по фейковим протоколам про корупцію, яким дав належну оцінку Броварський районний суд,

– заявив Бочковський.

Адвокат чиновника впевнений, що його підзахисного за рішенням суду мали допустити на робоче місце і сьогодні вже склав другий протокол про те, що Бочковського не пускають на роботу.

Завтра буде засідання Кабміну і урядовці повинні прийняти рішення щодо Бочковського.

Нагадаємо, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. 27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

Хто такий Сергій Бочковський?



Сергій Бочковський був призначений на посаду голови ДСНС у квітні 2014 року. 25 березня 2015 року його затримали під час засідання Кабінету міністрів. Тоді був також затриманий перший заступник Бочковського Василь Стоєцький. Їм обом оголосили про підозру у корупції та відмиванні грошей.



5 липня 2017 року Вищий адмінсуд України скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.