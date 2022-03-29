Сергія Бичкова відсторонили з посади гендиректора держпідприємства “Антонов”
29 березня 2022 , 19:22Читать новость на русском
Джерело:Укроборонпром
Виконувача повноважень генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова відсторонили - це пов'язано із службовими розслідуваннями щодо його діяльності у підприємстві.
Зараз ведеться розслідування щодо бездіяльності керівництва "Антонова", через яку не вдалося врятувати найбільший літак у світі "Мрія".
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ДК “Укроборонпром” відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства “Антонов”, що входить до складу Концерну,
– повідомили у відомстві.
В Укроборонпромі повідомили, що відомство усіляко сприяє СБУ щодо виявлення можливих порушень.
- 19 березня колишній капітан "Мрії" Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів, проте літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі і Сергія Бичкова.
- За день до знищення "Мрії", 26 лютого надійшла пропозиція про його перегін. Тоді НАТО і NSPA, пропонували перебазувати флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем і запчастинами. Проте відповіді на цю пропозицію так і не було.
- Екскапітан додав, що можливою причиною безалаберності керівництва були його зв'язки з Росією.
- Антонов повідомив, що до вторгнення керівництво "Антонова" нібито втекло за кордон.
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