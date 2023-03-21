Льовочкіна виключили з Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони
Верховна Рада виключила члена депутатської групи "Платформа за життя і мир" Сергія Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Рішення ухвалили на засіданні 21 березня.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зауважимо, що Льовочкін виїхав з України ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Льовочкіна відкликали з Комітету оборони ВРУ
Так, рішення про виключення Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки набрало 236 голосів.
Нагадаємо, що раніше Льовочкін написав звернення до ВРУ, щоб там погодили переведення його до парламентського комітету молоді і спорту.
Хто такий Сергій Льовочкін
Сергій Льовочкін – це проросійський політик, народний депутат 9 скликання та колишній нардеп 6 та 8 скликань.
За 2022 рік депутат жодного разу не з'явився на засіданнях Верховної Ради.
Льовочкін був членом однойменної фракції та працював у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Після виїзду з України до початку повномасштабної війни Льовочкін приїжджав лише раз – у липні 2022 року. Проте зовсім скоро знову відправився за кордон.
- Того ж місяця нардеп відвідав матч Динамо – Фенербахче у Лодзі. Разом з ним були Григорій Суркіс, Олександр Пузанов, Олександр Герега та президент київського Динамо Ігор Суркіс.