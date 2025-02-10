Закликав перетворити Суми на "мертву зону": російського пропагандиста Міхєєва засудили заочно
- Російського пропагандиста Сергія Міхєєва заочно засуджено в Україні до 8 років позбавлення волі.
- Міхєєв публічно підтримує і виправдовує збройну агресію та воєнні злочини російських військ проти цивільного населення України.
За матеріалами СБУ заочно засуджено російського пропагандиста Сєргєя Міхєєва. "Політолог" публічно підтримує збройну агресію та воєнні злочини російських військ проти цивільного населення України.
Про це повідомили 10 лютого в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України, передає 24 Канал. Пропагандист систематично бере участь у російських ток-шоу, зокрема Соловйова, де закликає до обстрілів прикордонних районів України й виправдовує дії керівництва держави-агресорки.
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Що відомо про Міхєєва
За даними слідства, у червні 2023 року на радіостанції "Вести FM" зловмисник закликав російське військове командування здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по Сумах. Прифронтове українське місто Міхєєв пропонував перетворити на "мертву зону", де "не повинно залишитися живих людей".
Пропагандист стверджував, що територія України історично належить Росії. Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила, що у висловлюваннях засудженого містяться заклики до зміни меж території і державного кордону України,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Суд визнав "політолога" винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави,
– йдеться в повідомленні СБУ.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia, тобто за відсутності обвинуваченого.
До слова, наприкінці січня заочно вручили підозри п'ятьом російським військовокомандувачам – вони можуть бути причетними до авіаудару по "Епіцентру" у Харкові 25 травня 2024 року, внаслідок якого загинули 19 осіб.