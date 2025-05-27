Розвідка Британії розповіла про долю "зниклого" генерала Суровікіна

З осені 2022 року по січень 2023 року Сергій Суровікін очолював угруповання російських окупаційних військ в Україні. Після невдалого заколоту Євгенія Пригожина влітку 2023 року генерал впав у немилість до Путіна. ЗМІ припускали, що його арештували, оскільки він міг знати про плани Пригожина і не поділитися з диктатором.

З часу заколоту лідера ПВК "Вагнера" Суровікіна ніхто не бачив. Чи не вперше за два роки він знову з'явився на публіці 9 травня в Алжирі, передає 24 Канал із посиланням на британську розвідку.

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Куди подівався Суровікін

На фото російського посольства в Алжирі видно помітно схудлого Суровікіна в окулярах на заході до Дня перемоги 9 травня. Він виконує роль "керівника групи російських військових спеціалістів".

Нагадаємо, що у Кремлі офіційно не підтверджували інформацію у ЗМІ про ув'язнення Суровікіна. Однак восени 2023 року згадки про нього зникли із сайту міноборони Росії.

За даними ЗМІ, у лютому 2025 року член комітету Думи з оборони Віктор Соболєв говорив, що Суровікін "працює військовим радником" в одній із країн Африки.