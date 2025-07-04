Там виробляють деталі до "Шахедів": де розташований завод у Сергієвому Посаді на карті

Росіяни бідкаються, що дрони у ніч на 4 липня обстріляли підмосковний Сергіїв Посад. У Генштабі підтвердили цю атаку.

Виявляється, там є підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед". Де розташований завод у Сергієвому Посаді, 24 Канал показує на карті.

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Де розташований атакований завод у Сергієвому Посаді

Сергіїв Посад – місто у північно-східній частині Московської області, площею 50,40 квадратних кілометрів.

Відстань звідти до російської столиці – всього 52 кілометри, а до українського кордону – понад 500.

Населення, згідно із відритими даними, становить близько 110 тисяч осіб.

Де розташований Сергіїв Посад: дивіться на карті

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у цьому місті.

Підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України,

– розповіли у Генштабі.

Де розташований атакований завод у Сергієвому Посаді: дивіться на карті

До слова, через вторгнення Росії в Україну цей інститут перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США та низки інших країн.