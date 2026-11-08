По 50 – 150 тисяч гривень: зі співробітників СБУ збирають гроші на заставу генералу Дуці, – ЗМІ

Співробітників СБУ в регіонах змушують здавати гроші на заставу для генерала Сергія Дуки. Його підозрюють у причетності до злочинної організації у справі "Карфаген".

Про це повідомляють джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

Як організували збір коштів

Збір організували серед працівників Головного управління "Д" та Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Сума внеску залежить від посади:

оперативники мають здати по 50 тисяч гривень;

начальники секторів і відділів, а також їхні заступники – по 150 тисяч гривень.

За словами джерела УП, після переказу коштів співробітники повинні зробити скриншот квитанції та надіслати керівнику. Той формує загальний список і передає інформацію до Києва.

7 листопада "Українська правда" повідомила, що серед співробітників СБУ поширюють повідомлення із закликом долучитися до збору грошей на заставу за Сергія Дуку.

У чому звинувачують генерала Сергія Дуку

Детективи НАБУ та прокурори САП повідомили Сергію Дуці про підозру 4 листопада в межах спецоперації "Карфаген".

За версією слідства, посадовець брав участь у діяльності злочинної організації, яка за неправомірну вигоду забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших нелегальних бізнесів.

Крім того, правоохоронці зафіксували передачу фігуранту чотирьох криптовалютних гаманців на суму близько 3 мільйонів доларів за сприяння у знятті арешту з активів наркосиндикату.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 65 мільйонів гривень.