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24 Канал Новини України По 50 – 150 тисяч гривень: зі співробітників СБУ збирають гроші на заставу генералу Дуці, – ЗМІ
8 листопада, 16:11
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По 50 – 150 тисяч гривень: зі співробітників СБУ збирають гроші на заставу генералу Дуці, – ЗМІ

Анастасія Колеснікова

Співробітників СБУ в регіонах змушують здавати гроші на заставу для генерала Сергія Дуки. Його підозрюють у причетності до злочинної організації у справі "Карфаген".

Про це повідомляють джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

Як організували збір коштів

Збір організували серед працівників Головного управління "Д" та Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. 

Сума внеску залежить від посади: 

  • оперативники мають здати по 50 тисяч гривень;
  • начальники секторів і відділів, а також їхні заступники – по 150 тисяч гривень. 

За словами джерела УП, після переказу коштів співробітники повинні зробити скриншот квитанції та надіслати керівнику. Той формує загальний список і передає інформацію до Києва. 

7 листопада "Українська правда" повідомила, що серед співробітників СБУ поширюють повідомлення із закликом долучитися до збору грошей на заставу за Сергія Дуку.

У чому звинувачують генерала Сергія Дуку

Детективи НАБУ та прокурори САП повідомили Сергію Дуці про підозру 4 листопада в межах спецоперації "Карфаген". 

За версією слідства, посадовець брав участь у діяльності злочинної організації, яка за неправомірну вигоду забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших нелегальних бізнесів. 

Крім того, правоохоронці зафіксували передачу фігуранту чотирьох криптовалютних гаманців на суму близько 3 мільйонів доларів за сприяння у знятті арешту з активів наркосиндикату.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 65 мільйонів гривень.

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