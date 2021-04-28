Сергію Філімонову замінили цілодобовий домашній арешт на нічний

Організатору протесту через Сергія Стерненка – Сергію Філімову – 28 квітня змінили запобіжний захід. Тепер активіст перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Відповідне рішення схвалив Апеляційний суд. До того лідер руху "Гонор" перебував під цілодобовим домашнім арештом.

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Тепер Сергій обмежений у свободі з 22:00 до 8:00, а не цілодобово. І це, нагадаємо, за тримання фаєру на мирному протесті,

– мовиться у повідомленні.

У чому звинувачують Філімонова

23 березня активісту оголосили підозру в хуліганстві та використанні зброї. Мовиться про протест під Офісом Президента 20 березня.

Філімонову загрожує ув'язнення строком від 3 до 7 років.

1 квітня суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Активіст оскаржив це рішення.

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