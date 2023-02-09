Lexus за 1,9 мільйона гривень: "слузі народу" Нагорняку оголосили про підозру

Правоохоронці 8 лютого повідомили про підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Нагорняку. Усе через недекларування майна на суму 1,9 мільйона гривень.

Як вдалося з'ясувати антикорупційним органам, він не вказав у декларації 2020 року автомобіль Lexus 2020 року випуску. Транспорт належав його 69-річному батьку, однак з моменту купівлі ним користувався сам нардеп спільно із дружиною. Відтак на підставі висновку НАЗК правоохоронці розпочали розслідування.

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Кому оголосили про підозру

Зі ЗМІ стало відомо, що обранцем, який не задекларував Lexus вартістю 1,9 мільйона гривень, є народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк. Сам нардеп пояснив, що не мав намірів приховувати користування автомобілем свого батька.

За його словами, він користувався машиною менше ніж 186 днів, що згідно з законодавством не передбачає декларування.

Сам автомобіль батько придбав орієнтовно у вересні-жовтні 2020 року, тому фізично я не міг користуватись автомобілем 186 днів. Тож у декларуванні автівки у 2020 році не було потреби,

– сказав депутат.

Також він підкреслив, що у грудні 2022 року таки вніс до кабінету декларування користування автомобілем у 2020 році. Тобто, за його словами, станом на зараз у декларації за 2020 рік є користування автівкою з повною його вартістю. Зробив це депутат ще до вручення підозри.

Будемо бачити далі, знайомитись із матеріалами справи. Я особисто ще не читав підозру, оскільки я у відрядженні і маю інші клопоти. Будемо доводити свою праву у суді, оскільки жодного умислу приховування користування автівки не було,

– підкреслив Нагорняк.

Що загрожує народному депутатові

Зазначимо, що згідно з законом, декларування завідомо недостовірних відомостей депутатами кваліфікується за частиною 1 статті 366-2 "Декларування недостовірної інформації" Кримінального кодексу України. Покарання за це передбачає

штраф від 3 тисяч до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51–68 тисяч гривень),

або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин,

або обмеження волі на строк до 2 років,

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

"Зважаючи на те, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України", – повідомили у САП.